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Yahyalı'da yenilenebilir enerji laboratuvarı kuruluyor

Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümünde, öğrencilere uygulamalı eğitim verebilmek amacıyla özel bir laboratuvar kuruluyor. 

Yahyalı'da yenilenebilir enerji laboratuvarı kuruluyor
Yahyalı Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile kurulacak olan laboratuvarda, öğrenciler enerji üretimini uygulamalı olarak öğrenme imkânı bulacaklar.

Yapılan laboratuvar çalışmaları hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ ‘Belediyecilik, insana dair herşeyi kuşatır’, sözünü boşuna söylemiyoruz. Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan laboratuvar çalışmalarını yerinde incelemek için buradayız. Okulumuz da bilgisayar, mobilya, elektrik-elektronik ve makine olmak üzere dört bölüm bulunmaktaydı. Beşinci olarakta Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü açıldı. Önümüzdeki yıl açılacak olan Yenilenebilir Enerji ve Tabi Kaynaklar Meslek Yüksek Okuluna alt yapı olması açısından önemli olan bölümde, şuan burada yirmi öğrencimiz eğitim görüyor. Buraya lazım olan en önemli şey laboratuvardı. İlçedeki dayanışmasının en güzel örneği burada sergilendi. Yahyalı Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası, Taşıyıcılar Kooperatifi ve Yahyalı Belediyesi iş birliği ile laboratuvar binasını buraya inşa ediyoruz. Yükün en fazlası belediyemizde ama hiç önemli değil, feda oldun. Yaklaşık 200 bin tl maliyetle yapılacak laboratuvar binamızı, milli eğitim camiasına hediye etmiş olacağız. Bakanlığımız da laboratuvar için 200 bin tl destek verdi. Öğrencilerimiz, içinde gerekli donanımların ve simülasyon aletlerinin yer aldığı bir laboratuvarda eğitim alacaklar. Burada öğrencilerimiz su, güneş ve rüzgâr enerjisinin nasıl üretildiğini gerçeğine uygun olarak görme imkânı bulacaklar. Ayrıca okulumuzda bina yapımının yanında, çevre düzenlemesi çalışmamız da olacak. Öğrencilerimizin okuyarak, vatanına milletine hayırlı birer evlat olması konusunda biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Eğitimde çok başarılı bir ilçeyiz. Bu eğitime güzel hizmetler yakışacaktır.” İfadelerini kullandı.

Başkan Esat Öztürk ayrıca 2017 - 2018 yılından eğitim-öğretim yılında Yenilenebilir Enerji ve Tabi Kaynaklar Meslek Yüksek Okulu’nun da açılacağını sözlerine ekledi.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı konuşmasında laboratuvarın yapımı konusunda destek veren Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür ederek, “İlçemiz bir enerji üssü haline geldi. Bakanlığımız, meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyor. Başkanımızda bu bilinçle her ortamda eğitim ve öğretime yardımcı oluyor. En büyük yardımını, yine burada görüyoruz. Ülkemizde, on adet Yenilenebilir Enerji Teknolojileri bölümü bulunmaktadır. Bölümümüz, açılacak üniversitenin alt yapısını oluşturacak şekilde hizmet verecektir. Belediyemiz ile bizlere destek veren Yahyalı Ticaret Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası ve Taşıyıcılar Kooperatifine teşekkür ederim” diye konuştu.

İncelemelerin ardından öğrencilerle bir araya gelen Başkan Esat Öztürk, meslek liselerinin bu ülke için önemli olduğunu, meslek lisesi mezunlarının iş bulma konusunda daha avantajlı belirterek, öğrencilerden başarılı olmak için gayret etmelerini istedi.
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