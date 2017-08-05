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Yahyalı’da doğalgaz kazı çalışmaları başladı

Yahyalı'ya 40 milyon TL yatırım yapan Kayserigaz firmasının temel atma töreninden sonra ilçede doğalgaz kazı çalışmaları başladı.

Yahyalı’da doğalgaz kazı çalışmaları başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, llk olarak Çiğili Mahallesinden başlayan kazı çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:
“Doğalgazın ilk temeline şuan başlamış oluyoruz. Hem ucuz, hem de çevre dostu bir yakacak hemşerilerimize bu ilçemize yakışır diye düşünüyorum. Turizm ilçesi olan Yahyalımızda doğalgazımız eksikti, o da tamamlanacak. Meydan Projesi, 75 yataklı yeni Devlet Hastanesi, Develi Yahyalı arası Yol genişletme Projesi ve Kapuzbaşı Master Planı ile Yahyalı şehirleşme yolunda da dev adımlar atıyor. 2017 ve 2017 yılları Yahyalımız açısından atılım ve yatırım yılları olarak düşünüyoruz, gayretimiz hizmetimiz bu yönde.”

İHA

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