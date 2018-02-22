BAŞKAN ESAT ÖZTÜRK’ÜN DURUMU iYiYE GiDiYOR

Seydili Mahallesi'ndeki bir araziden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A. ile belediye ekipleri arasında tartışma çıktı. Belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için Başkan Öztürk'ün bölgeye gittiği sırada Mehmet A'nın bıçaklı saldırısı sonucu Öztürk ile belediye personeli Sivritepe yaralandı.



Yahyalı Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Öztürk ambulans helikopterle, Sivritepe de ambulansla Kayseri'ye sevk edildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Mehmet A'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yahyalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Sinan Sivritepe'nin de tedavisi sürüyor.



Bürokratlardan ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile bazı ilçe belediye başkanları tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Başkan Öztürk'ü ziyaret etti.



Ziyaret sonrası Vali Kamçı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 8.50 gibi yol açma nedeniyle belediyenin kendi emlakı kendi malı üzerinden açacağı yolda bir vatandaş belediye başkanımıza ve yanında olan fen işleri personelini yaralamış. Belediye başkanı ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Dış kesi şeklinde olduğu için hayati tehlikesi yok. Ameliyata alınmayacak. 24 saat kadar gözlem altında tutulacak." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu, gerekli kontrollerin yapıldığını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise "İki arkadaşımızın da hayati tehlikesi bulunmuyor. Belediye Başkanlığı yapıyorsanız bu riskler her zaman mevcut. Önemli olan kamu yararına doğru bildiğini doğru işleri yapmaktır. Başkanım da belediyemizin kendi mülkü olan araziden yol açtığı için bu kötü niyetli şahsın saldırısına uğramış. Sıkıntılı bir durumu yok." ifadelerini kullandı.



“Esat başkanımızın yanındayız”

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de Esat Öztürk ve Belediye Personeli için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özden mesajında; “Bu sabah uğradığı saldırı sonucu yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk ve Belediye Personeline acil şifalar diliyorum. Ailesine, Yahyalılı hemşerilerimize ve tüm sevenlerine geçmiş olsun. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü tanıdığımız ve her zaman yanında olduğumuz Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e yapılan saldırıyı kınıyorum.” dedi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, TBMM’de yaptığı konuşmada Esat Öztürk’e “geçmiş olsun” dileklerini iletti.



Bakan Özhaseki'de ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'de Başkan Öztürk'ü tedavi gördügü ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret ederek yeklilerden durumu hakkında biligi aldı.



AA, Kurum Haberi

