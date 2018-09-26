Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Öztürk, "Belediye Başkanı Yeni Kaynaklar Üretebilmelidir"

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkanlarının liyakat sahibi, iş takibi yapabilen ve yeni kaynaklar oluşturmada becerikli olmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Öztürk, "Belediye Başkanı Yeni Kaynaklar Üretebilmelidir"

Başkan Esat Öztürk, “ Atalarımız, “At sahibine göre kişner” demişler. Bu manada belediye çalışmaları da başkanın becerilerine ve ufkuna bağlı olarak şekil alır. Belediyelerin İller Bankasından gelen bir payı vardır. Esas olan, oradan gelen para dışında çeşitli kaynaklar oluşturmaktır. Bizde bu konuda çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. AB ve Oran Kalkınma Ajansı’na çeşitli projeler yazarak, Bakanlıklarımızın bir takım fonlarını kullanarak çeşitli kaynaklar ürettik. Belediye Başkanlığında ikili ilişkiler çok önemli diye düşünüyorum. Örnek verecek olursak, EPDK doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan asfalt ve kilitli parkeye para ödemiyor. Bünyan ve Develi bu parayı aldı ama biz alamadık. Bu görev bize düştü. Belediye olarak asfaltlama çalışmalarımız sırasında 3 Milyon TL’lik asfaltı hiçbir bedel ödemeden toprakla buluşturduk. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kocasinan, Talas, Melikgazi, Develi Belediyelerimizden ve Karayollarımızdan destek aldık. Bu sadece ve sadece Kayseri’de 33 yıllık hukuku geçmiş birinin kurduğu ilişkilerle aldığımız güzelliklerdir. Bu manada bize yardımcı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca belediyemiz bünyesinde bulunan arsaların satışı ile elde ettiğimiz kazancı çalışmalarımıza harcıyoruz. Gerek içimizden gerekse dışımızdan, arsa satışına karşı çıkan insanlara üzülüyorum. Bu insanlar hizmete karşı çıkan insanlar olarak düşünüyorum. Kusura bakmasınlar ama buna ancak ufuksuz insanlar karşı çıkar. “ diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerYahyalıYahyalı Belediye Başkanı Esat ÖztürkEsat öztürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.