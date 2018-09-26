Başkan Öztürk, "Belediye Başkanı Yeni Kaynaklar Üretebilmelidir"

Başkan Esat Öztürk, “ Atalarımız, “At sahibine göre kişner” demişler. Bu manada belediye çalışmaları da başkanın becerilerine ve ufkuna bağlı olarak şekil alır. Belediyelerin İller Bankasından gelen bir payı vardır. Esas olan, oradan gelen para dışında çeşitli kaynaklar oluşturmaktır. Bizde bu konuda çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. AB ve Oran Kalkınma Ajansı’na çeşitli projeler yazarak, Bakanlıklarımızın bir takım fonlarını kullanarak çeşitli kaynaklar ürettik. Belediye Başkanlığında ikili ilişkiler çok önemli diye düşünüyorum. Örnek verecek olursak, EPDK doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan asfalt ve kilitli parkeye para ödemiyor. Bünyan ve Develi bu parayı aldı ama biz alamadık. Bu görev bize düştü. Belediye olarak asfaltlama çalışmalarımız sırasında 3 Milyon TL’lik asfaltı hiçbir bedel ödemeden toprakla buluşturduk. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza, Kırsal Hizmetler Daire başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Kocasinan, Talas, Melikgazi, Develi Belediyelerimizden ve Karayollarımızdan destek aldık. Bu sadece ve sadece Kayseri’de 33 yıllık hukuku geçmiş birinin kurduğu ilişkilerle aldığımız güzelliklerdir. Bu manada bize yardımcı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca belediyemiz bünyesinde bulunan arsaların satışı ile elde ettiğimiz kazancı çalışmalarımıza harcıyoruz. Gerek içimizden gerekse dışımızdan, arsa satışına karşı çıkan insanlara üzülüyorum. Bu insanlar hizmete karşı çıkan insanlar olarak düşünüyorum. Kusura bakmasınlar ama buna ancak ufuksuz insanlar karşı çıkar. “ diye konuştu.

