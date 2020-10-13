BAŞKAN ÖZTÜRK; “KENEVİR ÜRETİMİYLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUZ” Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede izinli olarak üretimi yapılan 60 dekar kenevirin hasadına katıldı.

Kenevir hasadına Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile birlikte katılan Başkan Esat Öztürk; “Kenevir üretimini ülke gündemine getiren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız Yahyalı’ yı kenevir üretiminde söz sahibi yapmak istiyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz.” Dedi.



İlçede yapılan kenevir hasadını yakından inceleyen Başkan Öztürk yaptığı açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız kenevirin ekonomik değerini gündeme getirdikten sonra çiftçilerimiz kenevir üretimine iltifat etmeye başladılar. Kenevir üretimine verdiği destekten dolayı ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İlçe Kaymakamımız Vezirköprü’ de görev yaparken gördüğü bir güzelliği ilçemize taşıdı. Bir teşekkürüm de İl Tarım ve Orman Müdürümüze. Gerek elma, gerekse kenevir üretimi konusunda bizlere destek verdiler. İlçemizdeki çiftçilerin kenevir üretimine ilgi göstereceklerine inanıyorum. Yeni gündeme geldiği için çiftçilerimiz şuan araştırma yapıyorlar. Kayseri’nin kenevir işleme noktasında iyi bir yere geleceği kanaatindeyim. Üreticilerimizin Rabbim bereketlerini artırsın. Yahyalı, elma ve diğer ürettiği ürünlerle tarımın merkezi olacak. Biz, Kenevir üretimiyle de Türkiye gündemine oturmak istiyoruz.” diye konuştu.



Haber Merkezi