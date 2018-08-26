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Başkan Öztürk: "Yahyalı'da çok güzel projelere imza attık"

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde düzenlenen İsmet Mahallesi Şenliğine katılan İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Yahyalı’da çok güzel şeyler oldu. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız, bu güzellikleri daha iyi görüyorlar. Yahyalı’nın değişen yüzünü görünce mutlu oluyorlar” dedi. 

Başkan Öztürk: "Yahyalı'da çok güzel projelere imza attık"

Kurban Bayramının 3. Günü Oğlakçı Yaylasında düzenlenen şenlikte mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Esat Öztürk; “Öncelikle bu yıl 3.’sü düzenlenen İsmetliler Şenliğine hoş geldiniz. İlçemizde yapılan doğal gaz çalışmasından dolayı sizleri toz ve toprakta bıraktık. Sizlerden özür diliyor, sabrınız ve anlayışınız içinde teşekkür ediyorum. Yollarımızda asfalt çalışmamız devam ediyor. Bayram öncesinde bir kısmını tamamladık. İnşallah bayram sonrası çalışmalarımıza süratle devam edeceğiz" dedi. Görev süresi içinde Yahyalı’ya güzel projeler kazandırdıklarını belirten Başkan Esat Öztürk; “İlçe içinde kaldığımız sürece yapılan güzelliklerin farkına varamıyoruz. Siz gidip biraz gurbette yaşayın ve Yahyalı’ya öyle bakın. Doğalgazı gelmiş, meydanı tamamlanmış, 2019 yılında yüksekokulu açılacak ve 75 yataklı Devlet Hastanesi yapılacak bir ilçede yaşayacağız. Önümüzdeki ay 75 yataklı Devlet Hastanesi’nin temelini atacağız. Bu hizmetler hepimize hayırlı olsun. Dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz Yahyalı’nın son haline şaşırdılar ve mutlu oldular. Objektif bir şekilde bakarsak Yahyalı’ya çok şeylerin yapıldığını görürsünüz. İnsaf sahibi olmayan insanlar, bizleri eleştiriyorlar. Zaten insanların yüzde 20’sini hiçbir zaman memnun edemezsiniz. Düşünün 7 milyar insanın yaşadığı, her gün Allah’ın verdiği rızıkla hayatını sürdürdüğü dünyada, sadece 1.5 milyar kişi inanıyor. Ben ibadet aşkıyla çalışmaya gayret ediyorum. Çünkü Peygamber Efendimizin “Sizin hayırlınız, insana hizmet edendir” sözüne iman ediyorum.” diye konuştu. 
Şenlikte halat çekme yarışmasına da katılan Başkan Esat Öztürk, şenlik alanında ayrılarak Taşhan, Karaköy ve Dikme Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. 

İHA

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