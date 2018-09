Başkan Öztürk Yeni Eğitim-Öğretim Yılını Kutladı

İlk olarak ilçenin Yenice Mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile ziyaret Başkan Öztürk, idarecilere ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak, öğretmenlere gül hediye etti. Sınıfları gezerek öğrencilere hikâye kitabı ve çikolata dağıtan Başkan Öztürk, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Başkan Esat Öztürk’ün ikinci durağı ilçenin Gazibeyli Mahallesi’nde bulunan Fatih İlkokulu oldu. Burada da öğrencilere hikâye kitabı ve çikolata dağıtarak, idareci ve öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayan Başkan Esat Öztürk, basına açıklamalarda bulundu.

Görev süresi boyunca eğitim camiasına her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Esat Öztürk, ilçenin gelişmesi adına her türlü çalışmada yer alacaklarını ifade ederek; “2018 – 2019 Eğitim ve Öğretim Yılının hem öğrencilerimize, hem velilerimize hem de eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun. Meydan Projemizin yapıldığı yerin hemen yanında Fatih İlkokulumuz yer alıyor. Bu okulumuzda Meydan Projesi kapsamında çevre düzenleme çalışması yaptık. Okulumuzun hem bahçe duvarlarını yeniledik, hem de asfaltlama çalışması yaptık. Meydanımıza yakışır bir düzenleme oldu” dedi.



Başkan Öztürk konuşmasında belediye tarafından Milli Eğitim Camiasına yapılan hizmetlere değinerek; “Okullarımız açılmadan önce okullarda temizlikleri yapıldı. İlaçlama gereken okullarda ve yurtlarda ilaçlama yaptık. Yeni mahalle olan köy okullarında çalışmalarımız oldu. İkili öğretim olan Balcıçakırı Okulumuza hayırsever desteği ile bir dokunuşumuz oldu. Buradan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Ve ayrıca ilçe merkezinde dokunuşumuzun olmadığı okul kalmadı. Eğitim açısından ilçemiz çok iyi bir seviyede. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir eksiğimiz yok. Başarısızlık için bahanemiz yok. Bizlerin ve eğitimcilerimizin gayretleriyle bu ilçeden büyük başarılar bekliyoruz. Bundan sonraki dönemde ister Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ister okul idarecilerimiz her ne isterlerse biz vermeye hazırız. Biz her zaman yanlarındayız” dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı öğrencileri ödüllendireceklerini belirten Başkan Öztürk; “Önceki yıllarda üniversiteyi kazanan öğrencilerimize 283 adet tablet pc dağıtımı yaptık. Ama akıllı telefonların kullanımının artmasıyla bundan vazgeçtik. Ama başarı getiren öğrencilerimizi, altınla ödüllendirmeye devam ettik. Maalesef belediyelerin burs vermeleri, Anayasa Mahkemesi kararıyla durduruldu. Bizde Üniversite kazanan öğrencilerimizin, İlçe dışında yaşayan iş adamlarımız aracılığıyla burs bulmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin her zaman yanındayız” şeklinde konuştu



Başkan Öztürk, uzun yıllar belediyeciliğin içinde olduğunu, Kayseri’de edindiği tecrübelerini Yahyalı’ya aktarmaya çalıştığını ifade ederek; “Ülkemizde sekiz yüz küsur ilçemiz var. Burada görev yapan her başkanın farklı bir bakış tarzı var. Başkanların olaylara bakış tarzı çok önemli. Biz, eğitime, sağlığa, diyanete, bakış açımız farklıydı. Kayseri gibi vizyon bir şehirde, vizyonu olan bir belediye de çalışarak edindiğim tecrübelerimi buraya aktarmaya çalıştığım için mutluyum. Kayseri’deki belediyecilikte istemeden vermek çok önemli. Orada milli eğitime, diyanete yaptığımız katkıları çok iyi biliyorum. Oradaki tecrübemizi buraya yansıttık ki bu güzellikler ortaya çıktı. Yahyalı’nın insanı vefakârdır. Bu insanlara her türlü hizmet feda olsun” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ da milli eğitim camiasına Başkan Öztürk tarafından verilen desteğe teşekkür ederek; “ Belediyemizin dokunmadığı okulumuz kalmadı. Tüm okullarımızda eğitim-öğretim yılı başlanmadan temizlendi. Yedi adet pansiyonlu okulumuz ilaçlandı. Devletimiz güçlü, her şeyi yapıyor. Ama bazen yetişemediğimiz yerde başkanımıza arıyoruz. Sağ olsun başkanımız bize bir telefon kadar yakın. Yetişemediğimiz yerlerde bizde destek oluyor” ifadelerini kullandı.