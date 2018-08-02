Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Öztürk’ten kurban bağışına destek

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ülke çapında yürütülen ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ yardım kampanyasına destek verdi. 

Başkan Öztürk’ten kurban bağışına destek

İlçe merkez Ulu Camii’nde kurulan yardım toplama standını Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı ile birlikte ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada kampanya hakkında yetkililerden bilgi alarak, kurban bağışında bulundu. 
Kampanya hakkında değerlendirmeler yapan Başkan Esat Öztürk, “ Kampanyayı düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Türkiye Diyanet Vakfı’na canı gönülden teşekkür ediyorum. İslam Coğrafyasında yaşayan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, kurban bağışlarımızı ulaştırmak için müftülüğümüz ile birlikte kampanyaya destek veriyoruz. Büyüklerimiz sadakanın gizli, zekâtın ise diğer Müslümanları teşvik etmesi amacıyla açıktan verilmesi gerektiğini tavsiye ediyorlar. Bizde Yahyalı’daki insanlarımızı teşvik etmek amacıyla, ilçe belediye başkanı olarak kampanyaya destek veriyoruz. Bu kampanya da görev alan tüm diyanet çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Onlar yurtdışına giderek, Müslümanlar arasında köprü kuruyorlar. Ben buradan kampanyaya destek vermeleri için tüm hemşerilerime çağrı da bulunmak istiyorum. En iyi cemaat, cami cemaati diye düşünüyorum. Şimdiye kadar yardım diyerek, himmet diyerek bizleri kandırdılar. Bağışlarımızı gönül rahatlığı ile verilebileceğimiz kurumlardan birisi de Türkiye Diyanet Vakfı’dır. Birçok ülkede yaşayan fakir insanlara yardım götürüyorlar. Bunun yakından şahidiyim” diye konuştu. 

Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı ise desteklerinden dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ederek, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak hem ülkemizde hem de yurt dışında, 145 ülkede vekâletle kurbanlarımız kesiliyor. Bu yıl “Kardeşinle Yakınlaş” teması adı altında bunu yapıyoruz. Özellikle yurt dışında, yılda bir de olsa insanların evine et girmesini sağlıyoruz. İnşallah vekâletle kurban bağışında ilçemizden rekor katılım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerYahyalıYahyalı Belediye Başkanı Esat ÖztürkEsat öztürkKurban Bağışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.