Belediye personelinden Başkan Öztürk'e sürpriz kutlama

Birlik ve dayanışmanın örneğini burada da gösteren Yahyalı Belediyesi Personeli, Başkan Esat Öztürk’ün doğum günü için mini bir kutlama hazırladı.

Kutlamadan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, personelinin tek tek elini sıkarak, onlara teşekkür etti.

Yaptırılan pastanın üzerine yazılan 57 yaşını kabul etmeyen, 39 yaşına yeni girdiğini belirten Başkan Esat Öztürk, neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Kutlamada personeline ufak bir konuşma da yapan Başkan Öztürk; “ Bu nazik davranışınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Marifet iltifata tabi derler. İnsan belki 80 yaşına da varmış olsa, gönlü her zaman genç kalmayı ister. O’ da Allah’a daha çok ibadet edeyim, insanlara daha çok faydalı olayım diye. Genç de olsak, yaşlı da olsak bu canı bir gün Allah’a teslim edeceğiz. Allah her birimize çocuğumuzla, çoluğumuzla, eşimizle, ailemizle barışık nice ömürler versin. Bundan böyle özel kalemimizden bir talebim olacak. Tüm personelimizin doğum günlerini bana hatırlatsınlar. Bende sizlerin o mutlu gününüzü kutlama fırsatına sahip olayım.” diye konuştu.

