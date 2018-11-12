Kapuzbaşı Mahallesi Sahasına Kavuştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi iş birliği ile yapılan halı sahasının açılışı, Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ve Belediye Başkanı Esat Öztürk’ te forma giydiği dostluk maçıyla yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Bu sahanın mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yahyalı Belediyesi olarak sahanın zeminini biz hazırladık. Üst yapısı ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Tabiat harikası bir ormanın içerisinde yapılan sahamız mahallemize hayırlı olsun. Mahallemizdeki gençlerimize saha sözümüz vardı. Bunu yerine getirmenin de şuan mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Yahyalı karması ile Kapuzbaşı’ndaki gençlerimiz arasında dostluk maçıyla sahamızı hizmete açtık. Biz Kapuzbaşı Mahallemizi çok seviyoruz. İnşallah Pazartesi gününden itibaren de mahallemizde asfalt çalışması yapacağız. Mahallemize hizmetlerimiz devam edecek. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kapuzbaşı’nın yanı sıra Ulupınar, Büyükçakır, Delialiuşağı Mahallelerimize halı saha yaptılar. Bizde Yahyalı Belediyesi olarak birkaç mahallemize yaptık. Burada önemli olan insana hizmet, insana yapılan yatırım diye düşünüyorum. Bugün bizleri burada yalnız bırakmaya başta Kaymakamımıza, mesai arkadaşlarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’ de sahanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Halı saha gerçekten çok güzel olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediyemize teşekkür ediyoruz. Bunların hepsi Kapuzbaşı Mahallesinde yaşayan halkımız için. Burayı korursanız, kavgasız gürültüsüz bir şekilde kullanırsanız bizim için önemli olan budur. Burası turizmi ile ilçemizin başta gelen mahallelerinden bir tanesi. İlçemize dışardan gelen insanlar ilk olarak burayı görmek istiyor. Dolayıyla buranın hizmet açısından zenginleşmesi, ilçemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapılan dostluk maçının ardından Kapuzbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Harun, Kapuzbaşı Mahallesi'ne yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Esat Öztürk'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

