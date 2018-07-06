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Kayseri Emniyeti engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında Yahyalı’da yaşayan Murat Öztürk’e tekerlekli sandalye hediye edildi. 

Kayseri Emniyeti engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

Yahyalı Belediye binası önünde yapılan mini törende, Murat Öztürk’e tekerlekli sandalyesi Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından verildi. 

Törende konuşan Başkanı Esat Öztürk, ““Kayseri Valiliği, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından geçtiğimiz Cumartesi günü engelli vatandaşlarımıza 40 adet akülü araç dağıtıldı. Murat kardeşimiz içinde bir tane araç talebimiz oldu. Ben buradan valiliğimize, il emniyet müdürlüğüne ve akülü araçları bağışlayan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün meclis üyelerimiz ile birlikte, iş adamlarımızı teşvik etmek amacıyla mini bir tören düzenledik. Bizlerde engelli olmaya adayız. Allah, hiçbir kimseye engelli yaşam göstermesin. Buradan iş adamlarımıza, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Bu türlü güzel örneklere imza atarlarsa, bizde engelli kardeşlerimize vesile oluruz. Belediyeler doğana beşik, ölene mezardır. Biz, insanlara faydalı olmak, insanlara yararlı olmak ve onlara güzel bir hayat sunmak için çalışan bir kurumuz. Murat kardeşimiz yeni aracını güzel günlerde kullansın” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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