Mobil Sağlık Evi Uygulaması Yahyalı’da Da Hizmete Başladı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Mobil Sağlık Evi’ uygulaması; Sarıoğlan, Tomarza, Bünyan, Sarız’dan sonra Yahyalı’da da hizmet vermeye başladı. Başlatılan mobil sağlık evi uygulaması ile bütün vatandaşların düzenli olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayarak toplum sağlığını korumak ve yükseltmek, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini koordine etmek ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Mobil Sağlık Evi Uygulaması ile varsa bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi, özellikle rahim kanserinin erken teşhisi, o gün için ilçe merkezine gelemeyecek hastaların muayenelerinin yapılarak varsa pansuman, enjeksiyonlarının yapılması, şeker ve tansiyonlarının ölçülmesi, obez hastalara diyetisyen tarafından eğitim verilmesi, gerektiği durumda ileri tetkik ve tedavi için sağlık merkezlerine yönlendirilmesi, yaşlı ve kimsesiz yatağa bağımlı evde sağlık hizmeti birimlerine ulaşamayan hastaların tespiti ve tedavilerinin sağlanması, köyün çevre sağlığı bakımından değerlendirilerek çözüme yönelik çalışmalar yapılması, su numunesi alınıp tahlilinin yaptırılarak halkın temiz içme suyu kullanımının sağlanması hizmetleri verilmeye başlandı. Mobil Sağlık Hizmetleri uygulaması kapsamında Dr. Halil Sami Postallı, Dr. Yusuf İkbal Erdoğdu, Ebe Seher Tığ ve Ebe Emine Özsoy tarafından Yahyalı’nın Çubuklu ve İlyaslı mahallelerine gidilip, 90 vatandaşa Meme, Kolon, Serviks ve Prostat kanseri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Tarama programlarına katılımın öneminden bahsetti. Mobil Sağlık Uygulamasında; Hipertansiyon, diyabet, kan glukoz ölçümleri yapıldı. Bu taramalar esnasında 2 vatandaşımızda meme kanseri tespit edilmiş olup, erken teşhis edilerek tedavisi hızlı bir şekilde başlatıldı.

Yahyalı’daki Mobil sağlık hizmeti kapsamında amaç, köylerde bulunan 12 bin 597 kişiden 900-1000 kişinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak olduğu belirtilirken, bu kapsamda kalan 25 köyde mobil sağlık evi uygulamasından hizmet alınması hedeflendiği bildirildi.

