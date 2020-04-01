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Muhtarlardan Sağlık Personellerine Moral Yemeği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bir Mahalle Muhtarı, motivasyon amaçlı olarak hastane personellerine yemek dağıttı.

Muhtarlardan Sağlık Personellerine Moral Yemeği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Muhtarı Muhittin Türkmen, korona virüs dolayısı ile yoğun şekilde çalışan Yahyalı Devlet Hastanesi sağlık personellerine motivasyon olması için yemek dağıttı. Personele verilen yemek dağıtımında Muhittin Türkmen’e Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner ve hastane yönetimi de eşlik etti.



Hastane yönetiminden dağıtılan yemek ile ilgili yapılan açıklamada, “Yahyalı ilçemizdeki Yenice Mahallesi muhtarı Sayın Muhittin Türkmen tarafından tüm personellerimize motivasyonlarını artırmak ve destek olmak amacıyla yemek sunulmuştur. Bu ince davranışlarından dolayı hastane yönetimi olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.
 
 

İHA

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