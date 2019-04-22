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Öztürk 23 Nisan’da Öğrencileri Kabul Etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Seydili Şehit Ferhat Kaplangiray İlkokulu’ndan gelen öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul etti. Kabulde konuşan Başkan Esat Öztürk; “Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizi onlara emanet edeceğiz.” diyerek çocuklarla gurur duyduğunu söyledi.

Öztürk 23 Nisan’da Öğrencileri Kabul Etti

Başkan Öztürk, 23 Nisan dolayısıylakoltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ceylin Dönmez’e teslim etti. Ceylin Dönmezgünün anlam önemine dair yaptığı konuşma da “ 23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM’nin kuruluşunun 99. yıldönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği bugünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. TBMM’nin açıldığı gün, bağımsızlığa ulaşma yolunda Türk Ulusunun kendi azim ve iradesine inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. 23 Nisan; Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk ve dünya çocuklarına armağanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın bayramını, tüm vatandaşlarımızın Ulusal Egemenliğini kutluyor; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan kahramanlarını saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

İHA

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