Öztürk: “Birinci dönemde görevden kaçmadık ikinci dönemde de kaçmayız”

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye başkanlığı süresince ilçeye yapılan yatırımlar ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Öztürk, ayrıca yaklaşan yerel seçimlerde aday olup olmayacağına dair de açıklamalarda bulundu. Kendisine görev verilmesi halinde, yerel seçimlerde tekrar aday olacağını söyleyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:



“AK Parti geleneğinde ‘adayım’ denilmez. Parti üyeleri arasında yapılan anket neticesinde görevli kişi iyi bir karne ortaya koymuşsa, iyi bir imaj bıraktıysa karneler ona göre verilir. Teşkilatımız temayül yoklaması yapıyor. En büyük temayülü ise biz Yahyalı’da ki vatandaşlarımızla yapıyoruz. Vatandaşlarımızla yaptığımız temayül neticesinde, bize ‘Esat Bey karneniz şudur’ diyecekler. Ben kendi karnemi iyi biliyorum. Bizler 50 defa da temayül yaptırmış olsak tabi il teşkilatımız genel merkezimizin yaptırmış olduğu bir ankete itibar edecektir. İnşallah onun neticesinde diyecekler ki bir güzellik görüyoruz. Bizler birinci dönemde görevden kaçmadık ikinci dönemde de görevden kaçmayız. Görev istenmez verilir mantığıyla da teşkilatımızda uygun görürse neden aday olmayalım. Hizmet açısından bu ilçeye benim ihtiyacım yok ama bu ilçenin Esad Öztürk’e ihtiyacı var diye düşünüyorum.”



“2018 yılı hummalı bir çalışma yılımız olacak demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Yahyalı’mıza doğal gazımızın gelmesi ile beraber girilmedik sokağımız kalmadı. Allah’a hamdolsun ki yüzde 70 civarında sokaklarımızın asfaltını tamamlamış olduk. Hizmet etmekten gurur duyduğum hemşerilerim toza toprağa da doydu. Beni affetsinler. Ama artık çalışmaların sonuna gelmiş olduk. Doğal gaz hattı geçen yerlerimizde en büyük projeniz ne derlerse insanımızı tozdan topraktan kurtarmak diyorum.



“Geçenlerde temelini attığımız bir kongre merkezimiz var. Burayı Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle 3 bin metrelik arsamızın üzerine yapacağız. Vizyonu ve misyonu ile beraber çok kaliteli bir ilçemiz var. Okullarda tiyatro gibi bir etkinlikler yapıldığı zaman ilçemizi temsil etmeyen bir tiyatro salonumuz vardı. Buna gerçekten üzülüyordum, Allah’a hamdolsun ki görev süremiz içerisinde inşallah kurdelesini de kesip bu insanlarda bir kez daha hoş seda bırakmak istiyorum. Onu da tamamlamak için hızlı bir şekilde 300 günlük bir sürede bitirerek ilçe halkının hizmetine sunmak istiyoruz. İlçemizde bir kütüphanemiz yok. Göçebe gibi dolaşan bir gezici kütüphanemiz vardı. Kongre merkezimizin altına güzel bir kütüphane de yapacağız. Yahyalı güzel hizmetlere layık bir yerdir. Her zaman Cumhurbaşkanımıza her zaman hükümetimize güçlü bir destek verdik ve Allah’a hamdolsun ki güçlü bir destek de alıyoruz. Bu ilçenin vizyonuna yakışır bir kongre merkezini inşallah en kısa zamanda hizmete sokmuş olacağız.”



“Yahyalı’ya gelen misafirlerimiz acaba bir rüyada mıyım diyor. Muhalefet dediğimiz kesim bundan çok hoşlanmayabilir. Altınla yol yapsak gene memnun olmayacak insanlar var. Ben gururla söylüyorum ki övünerek de söylüyorum; meydan projesi ilçemize çok yakıştı. Bu ilçenin vizyonunu bir tık daha yükseltmiş olduk. Meydanımızı 4 buçuk milyon TL’ye kamulaştırdık. Büyükşehir Belediyemiz de üst yapısını yapmış oldu. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Zaman zaman muhalefetteki arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi yaptırdı da Yahyalı Belediyesi niye yapmadı diye söylemlerde bulunuyor. Ben buna hazımsızlık diyorum. Lütfen eczanelerimize gitsinler hazım hapı alsınlar. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber sırt sırta verdik. Bizim bu insanlara hizmet borcumuz var. Onların bu vefasına bizler de hizmet karşılığı bu projelerimiz yaptık. Yahyalı’mıza bu projemiz çok yakıştı. İnsanlarımız gece sokaklardan cıvıl cıvıl geçiyorlar, orası adeta sevgi yolu oldu. Yaptığımız anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Meydanı yani yapılan yeni düzenlememiz ile insanların ne derecede mutlu olduklarını sorduk. Sevinerek söylüyorum ki yüzde insanlarımızın yüzde 90’ı projeden memnun.”



“Hayalimde bir proje daha var ki Kapuzbaşı Master Planı inşallah onunla ilgili bir hayali daha gerçekleştirirsek bu ilçeye belediye başkanlığı yaptığımı kabul ederim. Müşavir firmamız raporlarını getirdi. Bundan sonra takip edeceğimiz projemiz de yapım aşamasıdır. Bunun bir de Bakanlık ayağı var. Yeni bakanlarımıza hem hayırlı olsun diyerek hem de Kapuzbaşı Turizm Master Planını onlara da anlatmak lazım. Önceki dönem Orman Bakanımız Veysel Eroğlu bu konunun üzerinde durmuştu. En kısa zamanda konuyu yeni kabinemize taşıyarak desteklerini almak istiyoruz.”



“10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanesinin ihalesi yapıldı. İnşallah temelini Eylül ya da Ekim ayının ortasında atmış olacağız. Temelini attıktan 600 gün sonra da ilçemize yakışır bir hastanemizi görmüş olacağız. Hastanede olduğu gibi okullarda da emeğimiz var. Okullarımızın çevre düzenlemesini ve lojmanlarını yaptırdık. Orman Bakanlığından bir alacağımız var. Büyükçakır’ımız da ikili eğitim yapılıyor. 2018 Türkiye’sinde ikili eğitim yapılan yer çok azdır. Cumhurbaşkanımızın ikili eğitimi tekli eğitime çevireceğiz sözünü duyduktan sonra tabi ki belediye başkanı olarak biz durumdan hemen vazife çıkardık.Bir iş adamımızın yardımlarıyla yakında bir sözleşme imzalayacağız. Nüfus vermeyen Büyükçakır’ımıza inşallah bir ortaokul yaptıracağız. Kurumlarımızın hepsi ile diyalog içerisindeyiz. Ankara’ya gitmelerine gerek yok burada bir belediye başkanları var. Bu konuda gece gündüz demeden onların her türlü derdine koşuyoruz.”



“Yahyalıspor konusunu Meclisimiz‘de de kabul ettik. Yardım etme konusu mevzuatımızda yazıyor. Birisi Süper Amatör’de birisi de Normal Amatör’de 2 tane takımımız var. Sadece futbol değil, okçuluk ile ilgili bir kulüp kurma arzusu içerisindeyiz. Ayrıca İç Anadolu’nun takımı diyebileceğimiz bir rafting kulübümüz de var. İnşallah rafting kulübümüzü Türkiye ve Avrupa Şampiyonası’na göndereceğiz. Burada da inşallah desteğimiz var.”