Öztürk Emniyet Ve SGK’yı Ziyaret Etti

AK Parti Yahyalı İlçe Teşkilatı ile birlikte ilk olarak Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş’ in makamında ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, burada yaptığı konuşmada, “ Resmi kurum ziyaretlerine ilk olarak Emniyet Müdürlüğümüzden başlıyoruz. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Biz bir huzur ilçesiyiz. İklimi, coğrafyası, maneviyatı ile sıkıntının olmadığı, terörün olmadığı güzel bir ilçeyiz. Burada görev yapmak ayrıcalık diye düşünüyorum. Belediye Başkan Adayı olarak ve Yahyalı İlçe Teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi sıkmadık el bırakmayacağız. Gönül Belediyeciliğine önem veren bir anlayışla çalışacağız. Sizler açısından da seçimle alakalı huzur önemli. Sizlerde göreceksiniz bizler seçimler kardeşliği, birlikteliği ve beraberliği ön plana çıkartırız. Bu ilçede kardeşlik ön planda. Biz yeni göreviniz hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Yahyalı İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş’ te ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılar diledi.Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Yahyalı İlçe Müdürlüğüne geçen Başkan Esat Öztürk, Sosyal Güvenlik Kurumu Yahyalı İlçe Müdürü Berat Turaç’ı makamında ziyarette etti. Başkan Öztürk burada yaptığı konuşmada, “31 Mart Seçimlerinin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Cenab-ı Allah huzur içerisinde kendilerini idare edecek, hizmet edecek yöneticileri seçmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah teşkilatımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Gönül Belediyeciliğine önem vererek hastalarımızı, ihtiyaç sahiplerini geziyoruz. Allah işlerinizde sizleri muvaffak kılsın. Biz size hem dua ediyoruz, hem de sizden dua bekliyoruz” diye konuştu.Sosyal Güvenlik Kurumu Yahyalı İlçe Müdürü Berat Turaç da Başkan Öztürk’e seçim çalışmalarında başarılar diledi.