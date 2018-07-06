Öztürk, "Hayalimdeki Yahyalı Meydanı gerçekleşti"

Doğalgaz konusunda ilçenin mutlu sona ulaştığını bildiren Esat Öztürk, "Mutlu son dediğimiz şema, iki ay sonra artık Develi, Yahyalı arasındaki çelik borumuz tamamlandıktan sonra inşallah mutfaklarımızda ve kışın ısınmada doğal gazı kullanmış olacağız. Şehir içerisinde daha doğrusu ilçe içerisindeki şebekelerimiz tamamlandı. Abonelik işlemleri için biz tabi Kayserigaz'a da yerde vermiş olduk. Belediye olarak inşallah bundan sonra Yahyalıdaki hemşerilerimiz abonelik için müracaat edecekler. Bundan sonra artık daire içerisi dediğimiz bina içerisindeki tesisatını herkes çektikten sonra abonelik işlemlerine müracaat edecekler. Yahyalımız artık 2018'de 2 ay sonra doğalgazla tanışmış olacak inşallah" dedi.

Yahyalı ilçe meydanının açılışının yapıldığını anlatan Başkan Öztürk, "Meydanın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla yapmış olduk. Gerçekten Yahyalı'nın turizm ilçesi misyonuna ve vizyonuna uygun bir Cumhuriyet meydanımız oldu. Bu konuda gururluyum mutluyum hayalimdeki Yahyalı meydanı gerçeklemiş oldu. Tabi el eli yıkar el yüzü yıkar derler büyüklerimiz Yahyalı Belediyemiz kamulaştırmasına yaklaşık 5 milyon TL bedelle kamulaştırmasını biz yaptık. Büyükşehir Belediyemiz de 5 milyon TL’lik üst yapısı dediğimiz yapıyla gerçekten bir çok ilçemizde olmayan meydanı biz ilçemize kazandırmış olduk. Tabi eski bilen gurbetçilerimiz geldiği zaman ‘ben Yahyalıda mıyım yoksa Venedik'te miyim?’ dediğine biz şahit oluyoruz. Tabi buda bir Belediye Başkanı için büyük bir mutluluk büyük bir kıvanç Allah'a hamd olsun. Tabi bizim Belediye Başkanlığı döneminde de böyle bir hayalin gerçek olması" diyerek şunları söyledi: " Yahyalımız dediğimiz gibi meydanlar bir ilçenin bir ilin kalbi mesabesinde. Bu meydana sahip olduğumuz için bir Belediye Başkanı olarak güle güle kullansın diyorum hemşerilerimiz, gerçekten adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi oldu. Bundan sonrada trafik akışını engellemeden hem dini törenlerimizi hemde milli törenlerimizi bundan sonraki yapacağımız bir meydan oldu. İlçemize çok yakışan bir meydan oldu.



Şunu da ifade etmem gerekiyor bir çok ilçenin bir çok ilin hayal etmiş olduğu bir güzellik ilçemizin içinden geçen bir çay var. Belki bir çok Belediye Başkanımız proje olarak sunuyor, ben böyle bir ırmağı, çayı şehrin içerisinden geçireceğim diyor ama mesela İstanbul, kanal İstanbul Allah'a hamd olsun bizim kanal İstanbulumuzu yıllar önce yaratmış, ama o yarattığı güzelliğe bir belediye dokunuşu ile ve Büyükşehirimizin, ilçe belediyemizin katkılarıyla çok güzel bir meydan oldu. Bundan sonrada artık üstüne ne koyabilirsek önümüzdeki günlerde, muhabbet ortamı keyif ortamı oldu. Ben çok mutlu oluyorum sabahları da gidiyorum bakıyorum insanlarımızın muhabbet yeri gibi oldu gerçekten buluşma yeri gibi oldu yani orada anılarını hatıralarını tazelesinler. Gerçekten Yahyalının merkezi, bir merkez gibi oldu bir meydan gibi oldu hayırlı olsun diyoruz."



Yahyalı Devlet Hastanesi konusunda da emek sarf ettiklerinin altını çizen Esat Öztürk, "75 yataklı Yahyalı Devlet Hastanemizin ihale tarihi belli oldu. İhale yapıldıktan sonra kanuni bir sürecin beklenmesi lazım. İki ay içerisinde de Yahyalı Devlet Hastanemizin temelini atmış olacağız, sayın Bakanımız 24 Haziran seçimleri münasebetiyle ilçemiz malumunuz Kayseri'de ikinci oldu. Doğrusu Hacılar ilçesine yine birinciliği kaptırdık. Biz Yahyalı olarak milletvekili seçiminde ve Cumhur İttifakında ikinci ilçe olmuş olduk. Bu manada Çevre Bakanımızın ve Milletvekilimiz Hülya hanımın teşekkür vesilesi ile geldiklerinden kendilerine de arz ettim. Eylül ayında büyük bir ihtimalle Yahyalı Devlet Hastanesinin temelini atmış oluruz. Temelin atılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Orada emeğimiz var, günümüz, mesaimiz var. Rüyalarıma giren bir çalışma. Ben Kayseri gibi marka bir şehirde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptım. Oradan gelip de baba ocağında görev yaparken üzülerek ifade ediyorum Yahyalı'ya yakışmayacak bir hastane vardı. Yahyalı bunu hak etmiyordu. Yer konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Yer tahsisi yapılarak bizimle birlikte bir ivme kazandı. 13 bin 500 metrekarelik bir alanı Devlet Su İşleri'nden Bakanımız ve Valimiz ile milletvekillerimizin katkılarıyla bu projeyi gerçekleştirmiş olduk. Hastane konusunda mutlu bir sona geldik, vatandaşlarımız güle güle kullansın. Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzeline layık."

