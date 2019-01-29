Öztürk'ten hastane ziyareti

AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve ilçe teşkilatının da katıldığı ziyaret Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşe Özkan’ın makamında gerçekleşti. Ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk;“ Devlet Hastanemizdeki yönetici olarak sizleri, hastane yönetimini, çalışanları ve hastalarımızı ziyaret etmek amacıyla ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve Yahyalı AK Parti yönetimindeki kardeşlerimizle beraber ziyarete geldik. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlerin öncelikle Yahyalı’mıza, Kayseri’mize ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Tabi birinci dönemimiz içerisinde Yahyalı Devlet Hastanesi’ne bir takım güzelliklerimiz oldu. İnşallah yarında Palyatif Bakım Merkezi’mizin de açılışını yapmış olacağız. Emeği geçen tüm iş adamlarımıza, ilginizden dolayı hastane yönetimine ve başhekim olarak sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Buraya ek bina da yapıldı. Ek bina bura için yapılan pansuman bir tedbirdi. Rahmetli Erbakan Hocamızı da buradan anmış olalım. Onun kullandığı bir tabirdi. 75 Yataklı Devlet Hastanemizin de inşaatı hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah en kısa sürede hastanemizin kurdelesini birlikte keseriz. Allah doktorlarımızın ve hastanemizin yokluğunu vermesin” diye konuştu.

Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşe Özkan’da konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Öztürk’e çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Başkan Esat Öztürk, İlçe teşkilatı ile birlikte hastaneyi gezerek çalışanlara kolay gelsin, hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

