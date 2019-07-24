Öztürk’ten değerlendirme toplantısı yaptı

Toplantıya katılan başkan yardımcıları ve birim müdürleri, devam eden ve tamamlanmış çalışmalar ve birim faaliyetleri hakkında Başkan Esat Öztürk’e bilgiler verdi. Birim müdürlerini tek tek dinleyerek yapılması gereken çalışmalar hakkında talimatlar veren Başkan Esat Öztürk, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını, bu ilçe için en güzeli yapmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Esat Öztürk; “Belediye başkan yardımcılarımız, birim müdür ve amirlerimiz ile birlikte, 2019 yılını değerlendirdik. 31 Mart seçimlerden bu zaman kadar 4 aylık bir zaman geçti. Hem bu geçen dönem hakkında, hem de 2019 yılı sonuna kadar müdürlüklerimizin yapacakları çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yaptık. Değerlendirme toplantısı yaparken, aynı zamanda 2019 yılı Kurban Bayramı hazırlıklarımızı da gözden geçirmiş olduk. 2018 yılındaki vermiş olduğumuz Kurban hizmetleri ile ilgili eksiklerimizi değerlendirdik. Ben, verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Birim müdürlerimize, birim amirlerimize ve mesai arkadaşlarımın her birine yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilçede çok güzel hizmetler yapıldığı kanaatindeyim. Belediyemizde tüm arkadaşlarımız, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Tabi belediyecilik fedakârlık isteyen bir kurum. Her zaman söylediğim gibi, belediye başkanında, birim müdürlerinde ve çalışan personelde tevazu, samimiyet ve gayret olması gerekiyor. Turizm ilçesi olan Yahyalımıza katma değerler katacağız. Birinci dönemimizde yaptığımız güzellikler var. İnsanlar bize yüzde 68 oranında oy vererek, durmak yok ekibinle birlikte koşmaya devam dediler. Hatta 31 Mart seçimlerinde Kayseri ilçeleri arasında en yüksek oranda oyu bizlere vererek, gerekli vefayı gösterdiler. Ben, Yahyalı’daki hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel insanlara, güzel hizmetler yakışır diye düşünüyorum. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2019 yılını asfalt ve kilitli parke yılı ilan ettik. İnşallah bu yılın sonunda kadar asfalt ve kilitli parke yüzünden vatandaşlarımızdan bir şikâyet duymayacağız” diye konuştu.

