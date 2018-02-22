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Şehit polisin ismi bu parkta yaşayacak

Kayseri Yahyalı ilçe Belediyesi, 2016 yılında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde düzenlenen hain terör saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş’ın ismini bir parka verdi.

Şehit polisin ismi bu parkta yaşayacak
İlçenin Çiğilli Mahallesinde bulunan parkın açılışı mini bir törenle yapıldı. Törene Yahyalı Belediye Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “İller Bankası tarafından yaptırılan parka, belediye meclisimizin kararı ile Şehit Polis Memuru İsmail Mavitaş ismini verdik. Bu karardan dolayıbelediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Milletçe önemli günler yaşıyoruz. Şehidimiz oluyor, gazimiz oluyor. Şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizi her zaman yüreklerimizde taşıyoruz. Şehitlerimiz yattıkları yerde rahat etsinler. Onların anne-babaları, eşleri ve çocukları bizim emanetimizdir. Onların, başımızın üzerlerinde yerleri vardır. Yahyalı’nın en güzel parkına şehidimizin adını verdik.Şehidimizin eşi, çocuğu ve annesi bizimle buradalar. Biz parkımıza şehidimizin ismini vererek hem şehidimizin ismini yaşatacak, hem deismini her gördüğümüzde onu Fatihalarla yâd etmiş olacağız. İlçemize hayırlı olsun. Onlar bizim için savaştılar, şehit oldular.Şehidimiz nur içinde yatsın.Rabbim şefaatine nail eylesin” diye konuştu.
Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından yapılan dua ile tören sona erdi.
 

İHA

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