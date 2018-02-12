TIR kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Yahyalı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki M.I.D.'nin kullandığı 33 BEH 86 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında tır şoförü M.I.D. hayatını kaybetti.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
İHA
Edinilen bilgiye göre Kayseri-Yahyalı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki M.I.D.'nin kullandığı 33 BEH 86 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında tır şoförü M.I.D. hayatını kaybetti.