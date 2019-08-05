Yahyalı Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan mecliste, birisi ek olmak üzere üç gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.







Toplantıda, 10 mahalleye yapılacak olan Jeolojik- Jeoteknik Etüt yapım işi ile ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Esat Öztürk; “ EPDK ve Enerji Bakanlığı bir yere doğalgaz gelmesi için İmar Planı şartı koşuyor. Biz, ova mahallelerimiz dediğimiz, 9 mahallemize imar planı olmadığı için doğalgaz bağlayamıyoruz. Doğalgaz ana hattı hemen mahallelerimizin yanından geçmesine rağmen, istifade edemiyorlar. Buradaki insanlarımız bu nimetten istifade ederken, ova mahallelerimiz, Derebağ ve Kirazlı Mahallelerimizin bundan istifade edememesi bana göre bir eksiklik. Biz, bu mahallerimizin doğalgaza kavuşması için çalışmalara başladık. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla görüştük. Henüz bu tür bir çalışma yapmamışlar. Bu konu da da Kayseri ilçeleri içinde bir adım öndeyiz. 41 mahallemizin hali hazırı, İller Bankası tarafından yüzde 50 hibe desteğiyle hazırlandı. Jeolojik- Jeoteknik Etüt yapım işi de mutlaka yapılması gerekli. İmar ile ilgili yapılacak çalışmaya altlık olacağı için, bu çalışma önemli. Bir yere bina yapılacaksa mutlaka Jeolojik Etüdü yapılması lazım. Gelecek nesillere sağlıklı bir imarlı yer bırakmak adına önemli bir çalışma. Biz İller Bankası ile bu konuda görüşmemizi yaptık. Yüzde 50 hibe desteğiyle etüt çalışmasını yapacaklar. Buradan da 11 mahallemize müjde vermek istiyoruz. Doğalgazımız bu mahallelere de gelecek.” diye konuştu.

