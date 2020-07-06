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Yahyalı Belediye Meclisi toplandı

Yahyalı Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Yahyalı Belediye Meclisi toplandı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafeye ve maske kuralına uyularak yapıldı. Meclis üyelerinin tamamının katılımı yapılan Belediye Meclisi’nde; 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kamyon hibesi, Yahyalı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının, hizmet binası olarak kullanılmak üzere ücretsiz işyeri tahsisi talebi, Yahyalı İmar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, Olağan Genel Kurulu ve Şirket Yönetim Kurulunda görev alacak belediye temsilcilerinin belirlenmesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve L34-C-13 -A-2-C nolu paftada uygulama imar plan notu değişikliği yapılması olmak üzere toplam 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kurumsal

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Yahyalı Belediye Meclisi
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