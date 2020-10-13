YAHYALI BELEDİYESİ KIRSAL MAHALLELERE YOĞUNLAŞTI Yahyalı Belediyesi, 2014 yılında mahalle statüsüne kavuşan kırsal mahallelerde çalışmalarını hızlandırdı.

Kırsal Mahallelerin sorunlarını çözmek için tüm imkânlarını seferber eden Yahyalı Belediyesi, Yerköy, Yuları, Mustafabeyli, Senirköy Mahallelerinin ardından Çavdaruşağı ve Yeşilköy Mahallelerinde çalışmalara başladı.



Çavdaruşağı Mahallesi yoluna parke döşemesi ve drenaj çalışması yapan belediye ekipleri, Yeşilköy Mahallesi’nde ise sathi kaplama çalışmasına başladı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ İlçemizde 29 adet kırsal mahallemiz bulunuyor. Bu mahallelere hizmet vermek için gayretle çalışıyoruz. İlçemizde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları yapıldı. Bu nedenle yoğunluğumuzu ilçe merkezimizdeki yollara vermek zorunda kaldık. Kırsalda oturan hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Sıkıntılarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şuan ekiplerimiz Çavdaruşağı ve Yeşilköy Mahallelerinde çalışmalar yapıyor. Çavdaruşağı Mahallemizde parke döşeme ve drenaj çalışması, Yeşilköy Mahallemizde ise sathi kaplama çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, onların dualarını almak bizleri mutlu ediyor. İnşallah görev süremizi verimli ve bereketli kullanarak, hemşehrilerimizi sorunsuz bir ilçede yaşatmak istiyoruz.” diye konuştu.



Haber Merkezi