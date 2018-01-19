Yahyalı Belediyesi'nden 'hayvan katliamı' açıklaması



Yapılan açıklamada; "Yahyalı Belediyesi olarak hayvanların yaşam haklarına gereken hassasiyeti ve özeni gösterirken, bazı sosyal medya hesaplarından 'Köpek Zehirlenmesi' ile alakalı, son derece üzücü bir video yayınlanmış ve bu video da yer alan köpeğin zehirlenmesinden belediyemiz sorumlu tutulmak istenmiştir. Sosyal medya sitelerinde yer alan görüntülerin belediyemiz ile uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. Belediyemiz, Zabıta Amirliğine gelen ihbar neticesinde konudan haberdar olmuş, köpeğin cesedi, insan sağlığına zarar vermemesi adına belediyemizce kaldırılmıştır. Maalesef sosyal medya da hızla yayılan bu video üzerinden belediyemiz hakkında mesnetsiz ithamlarda bulunulmakta, kurumumuz dolayısıyla belediye başkanımız karalanmaya çalışılmaktadır. Belediyemiz ilçemizdeki insan ve çevre sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşan başıboş köpek popülasyonu her canlı kıymetlidir şiarıyla; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 Sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 4/g maddesi, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkülüne Dair Kanun, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma Ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, İl Hayvan Sağlık Komisyon Kararları, Kaymakamlık Makamı Emir ve Talimatları, kurumlarla yapılan protokoller doğrultusunda ilçe genelinde başıboş köpekler Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce toplanarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yeni yapılacak olan bölge köpek barınma evine götürülecektir" ifadelerine yer verildi.

Kurum Haberi

