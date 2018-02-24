Yahyalı Belediyesi, saldırıyı kınadı



Yahyalı Belediye Meclisi Başkan Vekili Salih Yürek; Belediye Başkanı Esat Öztürk'e yapılan saldırının belediye meclis üyelerine, personeline ve kendisine destek veren halka yapıldığını ifade ederek saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Yürek; “Kamuoyu tarafından şunun bilinmesini istiyoruz ki, olaya sebebiyet veren yol, 15 yıl önce belediyemiz tarafından 18. madde uygulaması yapılarak imara açılmış ve yol olarak tescil edilmiştir. Bugüne kadar ihtiyaç duyulmadığı için açılmayan ama bölgede yapılaşmanın artması, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait olan statta oynanan futbol müsabakalarında ayrı bir yola ihtiyaç duyulması ve doğal gaz çalışmalarından dolayı yolun açılması gerekli hale gelmişti. Göreve geldiği günden bugüne kadar Yahyalı’mızın şehirleşmesi, turizm ilçesi olarak estetik bir görünüme kavuşması için canla başla çalışan, ilçemizin kangren olmuş sorunlarına bir bir el atarak çözen ve bunun yanında vatandaşın dertleriyle dertlenen bir başkana yapılan bu kalleş saldırı bizi derinden sarsmıştır. Yahyalı Belediyesi Meclis üyeleri ve belediye personeli olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve telin ediyoruz.” dedi.



Belediye Meclis Salonunda yapılan basın açıklamasına AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu da katıldı.

Kurum Haberi

