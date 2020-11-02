YAHYALI BELEDİYESİ’NİN SPORA DESTEĞİ DEVAM EDİYOR Yahyalı Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan meclis toplantısında ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerine yardım kararı aldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan Yahyalı Belediye Meclisi’nde; Yerköyspor'a nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Belediye hizmetlerin de kullanılmak üzere otobüs alınması ve Belediye hizmetlerin de kullanılmak üzere 3 adet Çöp Kamyonu alınması olmak üzere toplam 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Meclis’te; Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda ilçeyi Kayseri Birinci Amatör Kümede başarıyla temsil eden, kurmuş olduğu altyapı ile 9-14 yaş gurubunda 60 çocuğa eğitim veren Yerköyspor’a 40 bin TL yardım kararı alındı. Ayrıca belediye hizmetlerinde ve spor kulüplerinin seyahatlerinde kullanabilmeleri için otobüs alınması yetkisi verildi.



Alınan kararlardan sonra meclis üyelerine konuşan Başkan Öztürk; “ Öncelikle İzmir’de yaşanılan depremden dolayı oldukça üzgünüz. İlçemiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Meclisimizde oy birliği ile almış olduğumuz kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İlçemiz sportif aktiviteler manasında oldukça ileriye doğru gidiyor. BAL’da ilçemizi temsil eden Yahyalıspor’umuzu ve çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak için Akademi kuran Yerköyspor’umuzu tebrik ediyorum. Otobüsün alınması için belediyemize 100 bin TL yardımda bulunan BAK Enerji’ye yürekten teşekkür ediyorum. Bu otobüsümüzü hem kendi işlerimizde hem de öğrencilerimizin ve spor kulüplerimizin seyahatlerinde kullanacağız.” İfadelerini kullandı.



Haber Merkezi