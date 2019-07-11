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Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Cumhur İttifakı’nın ilçe başkanları ve meclis üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi imkanlarıyla ilçelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yahyalı Cumhur İttifakı Büyükşehir’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı heyeti ile bir süre görüştü. Ziyarete Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün yanı sıra Cumhur İttifakının AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu ve MHP İlçe Başkanı Nebi Akkuş ile AK Parti ve MHP’li Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirtti ve Başkan Memduh Büyükkılıç’ı her zaman yanlarında gördüklerini belirterek teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bulundukları makamları her zaman hizmet makamı olarak gördüklerini söyledi. Hizmet makamlarının ateşten gömlek olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Birilerine rant sağlamak, yandaş politikası gütmek bana göre değil. İnsanlar bizi diğerlerinden farklı bir yerde gördükleri için bu makamlardayız. Bu doğrultuda çalışırsak davamızda kalıcı oluruz ve gönüllerde yer ederiz. Her zaman vebal duygusu içerisinde hareket etmemiz gerekiyor” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları doğrultusunda her zaman ilçelerin yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
 

İHA

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