Yahyalı'da ahilik geleneği yaşatılmaya başlandı

İlçeye Cuma günü kurulan pazarda ilki gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlarla birlikte dua ederek alışverişin hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Pazar yerinde yapılan ilk uygulamada pazarcı esnafına hitap eden Başkan Esat Öztürk; "Bundan sonra her Cuma günü pazarımız, sabah saat: 09.00’ da Kuran Tilaveti ve ardından edilecek dua ile açılacak. Bu gelenek aslında Ahilerin geleneğidir. Bu iyi insanların, ahlaklı esnafların yapmış olduğu bir gelenektir. İnşallah, biz bu geleneği her Cuma günü devam ettireceğiz. Bu uygulama Yahyalı gibi bir memlekete çok yakışacak. Burası maneviyatın bol olduğu bir coğrafyadır. Buraya bu tür güzellikler yakışır. Şehir dışına çıktığımız zaman, ilçemize evliyaların olduğu, iyi insanları olduğu yer diyorlar. Bizim sarhoşumuzu bile, iyi olarak anıyorlar.” dedi.







Konuşmasında pazarcı esnafına bir de müjdeli haber veren Başkan Öztürk; “ Bu pazar yeri ne bize, ne de ilçemize yakışıyor. Yeni pazar yerimiz için, çok güzel bir proje hazırladık. Pazarcı esnafımızın aracını rahatlıkla girdirebileceği kapalı pazar yeri projemize Allah nasip ederse en kısa sürede başlayacağız. İnşallah, ilçemize çok yakışacak olan yeni pazar yerimizin kurdelesini, en kısa zamanda birlikte keseriz. Bizi, yüzde 68 oy oranı ile seçtiniz. Biz ancak hizmet ederek, gönüllerinizi alarak yani gönül belediyeciliği yaparak sizinle ödeşebiliriz. Zaman zaman buraya gelerek size hayırlı işler diliyoruz, zaman zaman işlerin yoğunluğu nedeniyle gelemiyoruz ama sizin rahat bir şekilde ticaret yapmanızı her zaman önemsiyoruz. Sizin rahat bir şekilde ticaret yapmanız bizi mutlu ediyor. Cenab-ı Allah ticaretlerinizi kazançlı etsin. Rabbim helalinden bol kazanç versin" diye konuştu.







Cuma günü kurulan pazarda satış yapan esnaflar da Yahyalı Belediye’sinin başlattığı bu uygulamadan memnun olduklarını belirterek, Başkan Esat Öztürk’e teşekkür ettiler.