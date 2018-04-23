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Yahyalı'da birlik ve kaynaşma programı

Yahyalı’da birlik, kaynaşma ve istişare toplantısı yapıldı.

Yahyalı'da birlik ve kaynaşma programı
Safa Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilçe faaliyet gösteren siyasi parti, STK, oda, sendika temsilcileri ve muhtarlar ile bazı iş adamları katıldı.
İlçenin önde gelen kanaat önderlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda her grup adına temsilen konuşmalar yapıldı ve istişarelerde bulunuldu.
Program, yemek ikramı ve yapılan duanın ardından sona erdi.

AA
 
 
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