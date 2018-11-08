Yahyalı'da Doğalgaz Coşkusu

08 Kasım Perşembe günü Kayserigaz ve Yahyalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende mehteran sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay;“Çevreci, temiz ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yahyalı’ya 27 milyon liralık bir yatırım yaptık. Altyapı çalışmalarında 60 km çelik hat, 130 km polietilen hat ve 40 km servis hattı döşendi. En önemlisi söz verdiğimiz tarihte, 2018 bitmeden doğalgazı Yahyalı halkı ile kavuşturduk. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Esat Öztürk’e doğalgazın Yahyalı’ya kavuşması için gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etmek isterim. Artık Yahyalı halkı daha ucuza ısınacak, yemeğini yapacak ve doğalgazın tüm rahatlığından, konforundan faydalanacak. Doğalgaz Yahyalı halkına hayırlı olsun.” dedi

Törende konuşma yapan EWE Turkey Holding COO’su Hasan Yasir Bora ; Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketleri arasında yer alan şirketimiz Kayserigaz ile bugün 500 binin üzerinde aboneye hizmet veriyor, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Yahyalı bu sayıyı daha da yukarıya çıkaracak. Lisans alanımız içerisindeki tüm bölgelere en güvenilir, temiz ve konforlu yakıt olan doğalgazı ulaştırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugün de aylardır süren çalışmalarımızın sonucunda Yahyalı ilçemizi de doğalgazla buluşturuyoruz. Saha ekiplerimiz doğal gaz arzını söz verdiğimiz tarihe yetiştirmek için büyük bir gayret gösterdi. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Doğalgaz Yahyalı’ya ve Kayserimize hayırlı, uğurlu olsun dedi.

Törende konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: “Doğalgaz çalışmalarının kısa bir sürede tamamlanması ile Yahyalı halkını hak ettiği, çevreci ekonomik ve temiz yakıt olan doğalgaz ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa sürede ilçemizi doğalgaza kavuşturan Kayserigaz’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca halkımıza doğalgaz altyapı çalışmaları sırasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederim. Doğalgaz halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah.” dedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik; Bugün Yahyalı için çok önemli bir gün, artık bu güzel ilçemiz doğalgaz konforu ile tanışıyor. Kayserigaz gurur verici çalışmalara imza atıyor. Biz de bu çalışmalarda onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğalgaz’ın Yahyalı halkına hayırlı olmasını dilerim’’ dedi

Yahyalı Cumhuriyet Meydanı’nda Yahyalı halkının yoğun katılımı ile gerçekleştirilen tören, protokolün doğalgazın sembolü olan meşaleleri yakması ile sona erdi.

