Yahyalı'da Halı Saha Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

En son ilçenin Çubuklu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sahayı gezen ve öğrencilerle maç yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, burada yaptığı açıklama da ; “ Şuana kadar yeni bağlanan 10 tane mahallemizde, saha yapımları için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni bağlanan mahallelerimizin hepsine futbol sahası yapmak istiyoruz.” dedi. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla spora önem verdiklerini belirten Başkan Öztürk; “ En yoğun nüfuslu mahallelerimiz arasında bulunan Çubuklu Mahallemizde sahamız tamamlandı. Bu mahalleye sahamızı öncelikli yapmamızın üç sebebi vardı; Birincisi nüfusun fazla olması, ikincisi sahanın yapıldığı arazinin mülkiyeti konusunda sıkıntı olmaması ve üçüncüsü ise 125 öğrencinin eğitim gördüğü Çubuklu’daki okulumuzun hemen yanında olmasıydı. Sahayı okulun yanına yapmamızın en büyük sebebi de öğrencilerimizin sahadan yeteri kadar istifade edebilmesini sağlamaktır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklar edinmemesi, uyuşturucu belasına bulaşmaması adına bu tür tesisleri açmaya yönelik çabalarımız devam ediyor. Bu konuda ebeveynlere, Milli Eğitim Camiasına ve bizlere önemli görevler düşüyor. Buranın maliyeti 175 bin TL. Bize verdiği destekten dolayı şimdiki Gençlik ve Spor Bakanımız, eskiden Spor Toto Genel Müdürü olan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Çubuklu Mahallemize bu sahamız armağan olsun. Biz saha yapımında önceliği yeni bağlanan mahallelerimize verdik. Ben muhtarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Sabırlı olsunlar, önümüzdeki dönem bu güzellik, her mahallemize gelecek.” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ’da okul yanına yapılan sahadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “ Belediyemizin yeni bağlanan mahallelere yaptığı çalışmalar, eğitim camiamıza çok katkı sağlıyor. Buraya yapılanan sahanın hemen okulumuzun yanında olması, öğretmen ve öğrencilerimiz için mutluluk verici bir davranış olmuş. Ben bu anlamda başkanımızı, belediyemizi ve muhtarlığımızı tebrik ediyorum.” şeklide konuştu.

Ayrıca Belediye Meclis Üyesi Hacı Karabulut, Mahalle Muhtarı Abdullah Çiftçi, öğretmen ve öğrenciler de Başkan Esat Öztürk ve ekibine saha yapımından dolayı teşekkür ettiler.



