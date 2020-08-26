Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşlı bir teyze, yapımı devam eden hastane inşaatına 670 TL yardımda bulundu.

Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yapımı devam eden Yahyalı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Öztürk, incelemeler sırasında inşaat sahasında yaşlı bir teyze ile sohbet etti. Başkan Öztürk, sohbet ettiği yaşlı teyzenin daha sonra hastane inşaatına 670 TL yardımda bulunduğunu öğrenince duygulandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabında, yaşlı teyze ile yaşadığı diyaloğu şu şekilde paylaştı:
"Hastane inşaatı ziyaretimizde yaşlı bir teyzenin inşaata geldiğini gördük hal hatır sorduk yardımcı olalım dedik.Ben bu hastanede çalışmak istiyorum diyerekte şaka yaptı.Teyze hastane inşaatının yetkilisini sordu bizde kendisine gösterdik ve inşaattan ayrıldık.Meğer teyzemiz yardım almaya değil aldığı 670 TL yaşlılık aylığının 400 TL sini hastaneye yardım etmek üzere gelmiş.Bu necip milletle vallahi baş edilmez tıpkı Kayseri Ulu Camiinin yapımındaki kadının yaptığı yardım gibi. Teyzemize Allah ömürler versin."
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerYahyalıYahyalı Belediye Başkanı Esat ÖztürkEsat öztürk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.