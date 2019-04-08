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Yahyalı'da ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 67.23 oy oranı ile Belediye Başkanı seçilen Esat Öztürk başkanlığında ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Yahyalı'da ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Yahyalı Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantı da 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında meclis kâtipleri, meclis başkan vekilleri ile encümen ve komisyon üyeleri seçildi.
Yahyalı Belediye Meclisi toplantısında yapılan kapalı oylama ile meclis kâtipliğine Meral Koşar ve Vahdettin Marangoz yedek üye olarak Adem Sarıçiçek ve Yaşar Yalçın seçildi.
1. Meclis Başkan Vekili olarak Yakup Tezcan, 2. Meclis Başkan Vekili olarak Ahmet Büber’ in seçildiği toplantıda Encümen üyeliğine ise Hüseyin Yeniçeri ve Adnan Culfa seçildi. Toplantıda ayrıca Plan Bütçe, İmar, Kadın Erkek Eşitliği komisyonlarına üye seçimi gerçekleştirildi. 2018 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu da oy birliği ile kabul edildi.



2018 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporunun sunumunda meclis üyelerine hitap eden Başkan Esat Öztürk; “ İnşallah yeni dönemimizde sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediye işi, gönül işi. Belediyecilikte gönüllü olmak esas. Belediyecilik, vaktinizden, özel hayatınızdan, istek ve arzularınızdan feragat etme güzelliği diye düşünüyorum. Tevazu, samimiyet ve gayret sadece belediye başkanında değil, belediye personelinin de ve meclis üyelerinde de olması gerekiyor. İlçemiz güzel bir turizm ilçesi. Önemli değerleri olan bir ilçe. Birçok ilçeden de farklı güzelliklere sahip bir ilçe. Bu güzel ilçeye belediye başkanının ufku, belediye meclis üyelerinin ufukları yön verecektir.” diye konuştu.

İHA

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