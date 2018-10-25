Yahyalı'da Kur'an Kursu Merkezi'nin Temeli Atıldı

Projesi ve teknik altyapısı Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan merkezin temel atma törenine Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Benli, Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kuran Tilaveti ile başlayan törende selamlama konuşması yapan Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı; “ Diyanet İşleri Başkalığı olarak 4-6 yaş Kuran Kurslarına, hem nicelik hem de nitelik kazandırmak, sayılarını artırmak amacıyla büyük önem veriyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki; bu yaş grubunda vermiş olduğumuz din ve değerler eğitiminin çocuklarımızın ilerleyen yaşlarındaki hayatlarında büyük bir tesiri olacaktır. İlçemizde şuanda 4 sınıfta 80 çocuğumuza eğitim verilmektedir. 4-6 yaş Kuran Kurslarımıza yoğun bir talep var. İnşallah, birazdan temeli atılacak Kuran Kursumuzda 8 sınıftan oluşacak. Yaklaşık 160 çocuğumuz burada eğitim alacaklar.” diye konuştu.



Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’te konuşmasında maneviyatı yüksek bir ilçede böylesine güzel bir merkezin açılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini, bu projede yer almaktan onur duydukları belirterek şunları söyledi. Başkan Öztürk; “ Yahyalı geçmişte iki tane medreseye ev sahipliği yapmış önemli bir ilçedir. Gerek Yenice gerekse Gazibeyli Mahallelerimiz önemli ilim adamları yetiştirmiştir. Böylesine bir merkezin, bu bölgeye çok yakışacağını düşünüyorum. Merkezin yapımı için arsayı bağışlayanlara ve yapımını üstlenen Abdullah Erdoğan Amcamıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yapımına destek verecek olan diğer iş adamlarımızı da teşekkür etmek istiyorum. Belediyecilik anlamında bizim zevk aldığımız bir hizmet olacak. Diyanet İşleri Başkanlığımız 4-6 yaş grubu çocukların eğitimine büyük önem veriyor. İlçedeki tüm çocuklarımızı bu merkezde toplayacağız. Bu çalışma ilçemizin misyonuna uygun olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda buranın kurdelesini keseriz.” şeklinde konuştu.



Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise konuşmasında 4-6 yaş grubu çocukların eğitimlerinin önemi vurgulayarak şunları söyledi. Güven; “ Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız eğitim ile ilgili açıklamalar yaptılar. 2019 yılı ya da 2020 yılı itibari ile artık 4-6 yaş arası yani okul öncesi eğitim zorunlu hale geliyor. Bunun bizimle ilgili bölümü de şudur. Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde açılan 4-6 yaş arası Kuran Kursları, okul öncesi zorunlu eğitimin bir parçası olacak. Çocuklarımız, okul öncesi anaokuluna gittikleri gibi Kuran Kurslarına geldiklerinde o eğitimi yerine getirmiş olacaklar. 3 yıl önce Kayseri’de göreve başladığımız zaman, yeni 4-6 yaş arası Kuran Kursları açılması için bize yönetmelikler geldi. Bizde bunun üzerine çalışmalar yaptık. Şuan Kayseri’mizde 6 bin üzerinde 4-6 yaş grubu öğrencimiz bulunuyor. Bu çalışmalarla gelecek yıl, bu sayıyı 10 bine çıkarmak istiyoruz. “ diye konuştu.

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven konuşmasında ayıca Kuran Kursunun yapımında emeği geçen herkese, arsasını bağışlayan ve yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

