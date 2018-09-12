Yahyalı'da Yerköy mahallesi yol yapım çalışması başladı

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yerköy Mahallesi’nde parke ve asfaltlama çalışması öncesi zemin düzenleme çalışmalarına başladı. Yerköy Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Esat Öztürk; “İlçemizde, 41 mahallemiz bulunuyor. 29 mahallemiz Büyükşehir Yasası ile merkez mahallemiz oldu. Yerköy Mahallemiz, göç vermeyen büyük mahallelerimiz arasında yer alıyor. Buradaki çalışmamız iki aşamadan oluşmaktadır. Birincisi, Yeşilhisar - Kayseri Yolu ile Yahyalı - Develi yolunu birbirine bağlayan bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yapıyoruz. 2 etaptan oluşan asfaltlama çalışmamızın ilk etabında, yolun 2,7 kilometrelik bir bölümü asfaltlamış olacağız. İkinci etap çalışmamızın tamamlanmasıyla ile birlikte toplamda 5-6 kilometre uzunluğa sahip olan bir yolu hizmete açacağız. Develi ile Yeşilhisar yolunu birbirine bağlayarak, insanlarımıza zaman ve maddi kazanç sağlamış olacağız. Yerköy, Yuları, İlyaslı, Çubuklu, Senirköy ve Yeşilhisar’a bağlı Musahacılı Mahallelerinde yaşayan insanlarımız bu yolu kullanabilecekler. Yeşilhisar’da yaşayan vatandaşlarımız da Develi’ye giderken bu yolu kullanabilirler. Yerköy Mahallemizde yaşayan elma üreticilerimiz, topladıkları elmalarını soğuk hava depolarına götürürken bu yolu tercih edeceklerdir. Yol güzergahında elma bahçesi bulunan esnafımızın da sıkıntıları vardı. Malum tozdan topraktan, elma ağaçları zarar görüyordu. Bu çalışma ile üreticilerimizin de duasını almış olacağız” dedi.



Mahallede yapılan çalışmaların ikinci aşamasına değinen Başkan Öztürk; “Mahalle içinde yapacağımız yol çalışması ile de burada yaşayan insanlarımız mutlu olacaklardır. Biraz geç kalan bir çalışma oldu. Hizmetin geç kalmasının sebebi, KASKi tarafından altyapı çalışmasının yapılacak olmasıydı. Fakat mahallemizin jeolojik yapısın nedeniyle çalışma yapılamadı. Bu çalışma olmayınca, yol bakım ve onarım çalışmamıza başladık. Mahallemize kilitli parke taşı döşemesi ve asfaltlama çalışması yapacağız. Bunun için zemin düzenleme çalışmamız başladı. Mahallemize hayırlı olsun. Biz hizmet etmeyi seviyoruz. İnsanların duasını almayı seviyoruz. Meclis üyemize ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. Hizmetin biran önce mahalleye gelmesi için gayret göstererek, bizleri teşvik ettiler" diye konuştu.



Yerköy Mahallesi Muhtarı Yusuf Şahin de mahallede devam eden çalışmalardan dolayı Yahyalı Belediye Başkanına teşekkür ederek; “Başkanımız konuşmasında buraya hizmetin biraz geç geldiğini belirtti. Gecikmedeki sebep, kanalizasyon çalışmasının yapılacak olmasından kaynaklıydı. Ben her zaman söylüyorum, istemesi bizden yapması başkanımızdan. Liyakat sahibi insanlara iş teslim edildi mi, böyle güzellikler ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı. Yahyalı Belediye Meclis Üyesi Veysel Biber de Başkan Öztürk’e teşekkür ederek; “Başkanımızın liyakat sahibi olmasından ötürü, ileriye dönük yatırımlarına hız verdi. Bunun bir örneği de Yerköy Mahallemizde görülüyor. Özellikle Yeşilhisar ile Develi yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolumuzu asfaltladığı için başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

