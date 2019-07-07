Yahyalı Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla sürüyor

Devlet Hastanesi inşaatını Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner’le birlikte ziyaret eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Hastanemizin kaba inşaatı yüzde 95 dolaylarında tamamlanmış durumda. İnşallah 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde kurdelesini keserek hastanemizi hizmete açmak istiyoruz” dedi. Başkan Öztürk, yeni devlet hastanesinin ilçeye kazandırılmasında katkısı olan herkese teşekkür ederek; "75 yataklı yeni devlet hastanemizin inşaatını İlçe Kaymakamımız ile beraber gezme fırsatı bulduk. Müteahhit firmamıza, iş kazası yaşamadan, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. 5 aylık kısa bir süre içerisinde hastanenin kaba inşaatının yüzde 95 seviyelerine gelmesinden dolayı, yüklenici firmamıza yürekten teşekkür ediyorum. Son katın da tabliye betonu döküldükten sonra hastanenin kaba inşaatı tamamlanmış olacak. Artık bundan sonra mekanik ve ince işleri ile ilgili çalışmalar yapacaklar. Müteahhit firmamızdan aldığımız bilgiye göre, 2020 yılı Temmuz ayında hastanemiz tamamlanmış olacak. Firmamıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. 75 yataklı devlet hastanemiz ilçemize çok yakışacak. Ben buradan İlçe Kaymakamımıza, Sağlık İl Müdürümüze, Sayın Valimize, Sağlık Bakanlığımıza ve Kayseri Millet Vekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Soğulsunlar bizden ilgilerini esirgemediler. Cenab-ı Allah kazasız belasız bir şekilde hastanemizin kurdelesini kesmeyi nasip etsin” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise; "Öncelikle bu hizmetin buraya gelmesinde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başta buna öncülük eden İlçe Belediye Başkanımıza, dönemin Kaymakamına, Sayın Valimize, bürokratlarımıza, siyasetçilerimize, hükümetimize ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şuana kadar planlanan bütün işler, hiçbir aksaklığa uğramadan tamamlandı. Ve yüzde 95 seviyelerine geldi. Önümüzdeki yılın Temmuz ayında açılacağını umut ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz işi sıkı takip ediyor. Müteahhit firmamız da dürüst ve özverili bir çalışma içerisinde inşaata devam ediyor. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şuan ki hastane binamız artık hizmete cevap verecek nitelikte değil. İlçemiz bu hizmeti dört gözle bekliyor. Bizde dua ediyoruz, hiçbir aksaklığa meydan vermeden 2020 yılı Temmuz ayında burada hizmet vermeye başlamış olalım” ifadelerini kullandı.

