Yahyalı Doğalgaz Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Kayseri’ye uzun yıllardır sorunsuz ve güvenilir doğalgaz hizmeti sunan ve rekor yatırımlara imza atan Kayserigaz, Yahyalı halkını doğalgaza kavuşturmak için başladığı altyapı çalışmalarını kısa bir sürede tamamladı. Toplamda 25 milyon liralık bir yatırım yapılan Yahyalı ilçesindeki doğalgaz altyapı çalışmalarında, 45 km çelik hat, 130 km polietilen hat ve 40 km servis hattı döşenerek, yaklaşık 2 bin 500 adet servis kutusu konuldu.



Enerji sektörünün öncü isimlerinden Kayserigaz’ın yetkilileri 2018 Ekim ayı sonunda ilçenin ana beslemesi olan Develi-Yahyalı çelik hattının tamamlanarak tüm ilçeye gaz arzı sağlanacağı müjdesini verdi. Kayserigaz, çevreci ve ekonomik yakıt olan doğalgazı Yahyalı halkı ile buluşturmak için çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak iki yıl sürecek olan projeyi bir yıl içinde bitirmiş oldu.



Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ “Kayseri’nin imarlı alanlarının tamamına kesintisiz ve güvenli doğalgaz hizmeti sağlamak için özenle çalışarak, çevre dostu doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak üzere tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıl Yahyalı’da başladığımız altyapı çalışmalarında, ilçe içinde yapılan polietilen hatlarımızın yüzde 98’ni bitirmiş durumdayız. Kalan yüzde 2’lik kısmı kapsayan servis hatları ile ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor. Hedefimiz Ekim ayının ilk haftasında ilçeye gaz vermek. Tüm planlarımızı bu çerçevede yaptık. 6 Ekimde ise Yahyalı’da abonelik sistemini açıyoruz” diyerek doğalgazın Yahyalı halkına hayırlı olmasını diledi.

