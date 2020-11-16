Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YAHYALI KAPALI SEMT PAZARI YAPIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün seçim vaatleri arasında yer alan Yahyalı Kapalı Semt Pazarı’nın yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YAHYALI KAPALI SEMT PAZARI YAPIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR
İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 1800 m² alan üzerine kurulan Kapalı Semt Pazarında çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “ Yahyalı Belediyesi olarak önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda temeli atılan Kapalı Semt Pazarımızın çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah pazarımızı kazasız belasız bir şekilde tamamlayarak kurdelesini kesmek istiyoruz. Seçim dönemi vatandaşlarımız kapalı semt pazarı için bizden yoğun istekte bulunmuşlardı.  Halkımız ve esnafımız, artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alış verişlerini daha nezih bir ortamda yapacaklar.  İnşallah 2021 yılında da çalışmalarımıza devam ederek, önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu müjdeyi şimdiden sizlerle paylaşmak istiyorum.” Diye konuştu.
 

Haber Merkezi

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.