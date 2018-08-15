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Yahyalı Milli Parklar ve Doğa Koruma Kapuzbaşı Piknik Alanı'na büyük ilgi

Yahyalı Milli Parklar ve Doğa Koruma Kapuzbaşı Piknik alanı hizmete açılması ile birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu. 

Yahyalı Milli Parklar ve Doğa Koruma Kapuzbaşı Piknik Alanı'na büyük ilgi

Hacer Ormanları'nın hemen altında, Kapuzbaşı Takım Şelalelerinin hemen üstünde olan Yahyalı Milli Parklar ve Doğa Koruma Kapuzbaşı Piknik vatandaşların hizmetine sunuldu. Özellikle Adana, Nevşehir ve kayseri'den ziyaretçilerin akınına uğrayan alan, hafta sonlarını doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi. 
Piknik alanının çok iyi bir şekilde yapıldığını ve gelen ailelerin rahat bir şekilde dinlenebileceğini ifade eden ziyaretçiler, yapılan hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür etti. 

İHA

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