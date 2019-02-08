Yahyalı Palyatif Bakım Merkezi’ne kavuştu

Açılış törenine Yeşilhisar Kaymakamı Onur Alimoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, ilçe protokolü, İlimiz sağlık idarecileri ve çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Benli, Kayseri’yi sağlıkta marka şehir yapmak için çalışmaların hızla devam ettiğini ve modern sağlık tesisleri kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, “Yahyalı’ya yapmış olduğumuz hizmetlerden birkaç tanesini sayacak olursak; öncelikli olarak poliklinik branş çeşitliliğini sağladık. Yaklaşık 2 ay önce acil servisimizde arena tipi acil ünitesine geçtik. Bu konuda Yahyalı Belediyemizin katkısı büyüktür. Röntgen cihazı yenilenerek daha moderni ile değiştirildi. Bunlara ek olarak fizik tedavi ünitesinin tamamlanması konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Delialiuşağı Aile Sağlığı Merkezinin temelini atmıştık şu an kabulü başladı, önümüzdeki günlerde kabulü tamamlanır. Yahyalı Devlet Hastanesi'nin temel atmasından, projesine her aşamasını milimetrik olarak Esat Başkanla birlikte takip ettik. Kendilerine birlikte çalışmaktan dolayı mutluluklarımı dile getirmek istiyorum. Yerel yönetimler ile birlikte çalışmanın önemi bu. Sağlıkta verimi kaliteyi yukarıya taşıyabilmek hakikaten yerel yönetimler ile birlikte çalıştığımız zaman daha da verimli oluyor. Palyatif bakıma gelince tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa bağlı son döneme giren hastalara destek olmak amacıyla yapılan işlemlerin bütünüdür. Palyatif bakım merkezlerinden önce ülkemizde ne vardı? Bunu da görmemiz gerekir, hastaya yapacak bir şey yok alın artık evinize götürün deniyordu. Palyatif bakım merkezindeki amacımız, kişinin yaşamına yıllar katmak değil yıllarına yaşam katmak diyor, Palyatif Bakım Merkezini bu şekilde tarif ediyoruz. Hastalarımıza faydalı olması temennisiyle hizmet açtığımız Bu servisin yapımında katkıları bulunan Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatif Başkanımız Sayın Selahattin Saatçi’ye ve değerli Başkanım Esat Öztürk'e hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Öztürk ise, göreve geldiği yıllarda devlet hastanesin kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek “5 yıl önce bana bu devlet hastanesinin durumu ne olacak diye sorduklarını çok iyi hatırlıyorum. Belki de 5. yıl dönümü; nereden nereye geldik. Ali Ramazan Benli Müdürüme özellikle teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Kaymakam Alimoğlu da, “Çok şükür bu yatırımların karşılığını da alıyoruz. Bunun devam etmesi için heyecanla ve hevesle çalışan kurum amirlerimizin olduğunu görmekte bizleri onurlandırıyor. Palyatif Merkezimizin ilimize, ilçemize tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin yapımında emeği geçen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Selahattin Saatçi’ye plaket takdim edilirken emeği geçen personele de teşekkür belgesi verildi.

Konuşmaların ardından Palyatif Merkezi dualar eşliğinde kesilen kurdele ile açıldı.

