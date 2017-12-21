Yahyalı’da ‘Bilinçli aile, ideal gençlik’ konferansı

Yahyalı Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile düzenlenen konferans, Kadın Gelişim ve Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı.



İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konferansta açılış konuşmasını yapan TÜGVA ilçe temsilcisi Bilal Gürbüz, katkılarından dolayı Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür etti.



Konferansta selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Hz. Mevlana der ki 'Dert, adamı yollara düşürür' Makarrı Ulema güzel Yahyalı’mızı, Yahyagazi’ nin torunlarını, bilinçli aileler yapmak ve gençlerimizi idealist olarak yetiştirmek, belediye olarak en büyük arzumuzdur. Gençler toplumların geleceğidir. Bizler, kendi değerlerine sahip çıkacak gençler yetiştirmek ve böylece geleceğimizi garanti altına almak zorundayız. Topluma hayat veren kan damarları mesabesindeki en büyük hazinelerimizden biri gençliktir. Gençlik, cemiyetin güç kaynağı ve toplumun devamını sağlayan ilahî bir emanettir. Çünkü İslam gençlik dinidir. Çünkü İslam gençlerin sırtında yücelmiştir. Gençlerimize ilgisiz kalamayız ve kalmamalıyız. Beyni çökmüş gençler bizim gençliğimiz olamaz duru ve berrak beyine sahip, Allah için ihtiyarlayacak bir gençlik istiyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sahneye çıkan Sıtkı Aslanhan, konuşmasında internet kullanımı, aile hayatı, aile içi iletişim gibi konularda katılımcılara önemli mesajlar verdi. Sıtkı Aslanhan; “ Türkiye’de aile kavramını ele aldığımız zaman neredeyse eşiyle ya da çocuğuyla problemi olmayan aile yok. Evlerde ciddi bir sıkıntı var. Hepimizin yüreğini yakan sıkıntılar var. Herkes mutlu ve huzurlu yuvanın yollarını arıyor. Bunun belki birçok yolu var ama benim bildiği bir yol var. O’da samimiyetten geçiyor. Önce bizim o eski, o saf samimiyetimizi geri yakalamamız lazım.” dedi. İslam dinindeki haramlardan bahseden Sıtkı Aslanhan “ Dinimizde 120-130 arası haram vardır. Domuz eti yemek 90. Sırada yer alırken, birçok İslam Âlimi ölü kardeşinin etini yemekle eş tuttuğu gıybet 2. sırada yer alıyor. Maalesef biz günah diye o hayvanın ismini dahi anmazken, her gün gıybet etmeye, dedikodu etmeye, bir birimizi arkadan vurmaya, çekiştirmeye devam ediyoruz. Gıybet toplumsal bir günahtır. Bir yuvayı yıkar, Türkiye’yi karıştırır, koskoca İslam Dünyasını, Ortadoğu’yu bugünkü haline getirir. Maalesef maskelerle dolaşan bir toplum haline geldik.” dedi. Konuşmasında erkek çocuklarında bazı sorunların oluşmaması için babaların önlem alması gerektiğini ifade eden Aslanhan, “Türkiye’de kavramlar karıştı. Anne ve baba kavramı birbirinin içine girdi. Bizde baba otoriteyi, anne şefkat ve merhameti teslim eder. Baba evde olmayınca anneler, babanın boşluğunu doldurmak için aslan kesildi. Ama anneler bu boşluğu dolduramadı. Anne, korumacı olduğu için çocukların öz güveni gelişmesine sınır koyarlar. Babalar, anneden sınırları daha geniş tuttukları için erkek çocukların öz güveni kazanmasında etkidirler. Küçük erkek çocuğu olan babalar acil önlem almazsa ileride çocuklarını evlendiremeyecek. Cinsiyet problemi yaşayacaklar. Eskiden biz babamız gibi yürür, babamız gibi konuşur, babamız gibi olmaya çalışırdık. Çocuklar evde babayı çok fazla görmedikleri için, anneyle daha fazla vakit geçiriyorlar. Babalar çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyor. Erkekleri erkek gibi kız çocuklarını da kız gibi yetiştirilmesi gerekiyor. Onlara güvenecek, sorumluluk vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Konferans bitiminde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan’a çiçek takdim etti.



İHA

