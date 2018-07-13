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Yahyalı’da doğalgaz hattı geçen sokaklar asfaltlanıyor

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde doğalgaz alt yapı çalışması tamamlanan sokaklarda yol yapım çalışmaları devam ediyor. 

Yahyalı’da doğalgaz hattı geçen sokaklar asfaltlanıyor

İlçenin Seydili Mahallesi 2. Cadde’de devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede doğalgaz hattı girmeyen sokağın kalmadığını, kısa bir süre zarfında yol yapım çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Başkan Esat Öztürk; “ Seydili Mahallesi 2. caddede kaldırım ve yol çalışmalarımız devam ediyor. İnşaallah kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sıcak asfalt çalışmasıyla yolumuza halkımızın hizmetine açacağız. Ben öncelikle Yahyalı’da oturan halkımıza sabırlarından ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Her nimetin bir külfeti mutlaka vardır. Doğalgaz gibi bir nimet ilçemize çok şükür geldi. İnşaallah 2-3 ay gibi süre zarfında ilçemize doğalgaz verilmeye başlanacak. Fen İşleri ekiplerimiz vatandaşlarımızı tozdan en kısa sürede kurtarmak için, gece - gündüz demeden, çalışıyorlar. Her zaman dediğim gibi, doğalgaz üç safhadan oluşuyor. Bunlar sevinme dönemi, toz- toprak dönemi ve üçüncüsü ise konfor dönemi diye. İlçemizde kısa süre sonra konfor dönemi başlamış olacak. Belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnşaallah 2-3 ay gibi bir süre zarfında asfaltlanmadık, asfalt yaması yapılmadık yer bırakmayacağız.” diye konuştu.
 

İHA

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