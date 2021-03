YAHYALI’DA HALI DOKUMA KURSU AÇILMASI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI Yahyalı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve KAYMEK işbirliğinde “Yöresel Kilim Dokuma” meslek edindirme kursu açılmasına yönelik protokol imzalandı.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde imzalanan protokol törenine, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, KAYMEK Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve Yahyalılı kadınlar katıldı.



Protokol imza töreninde konuşanYahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Kursumuz açılmasına katkıda bulunan kurumlarımıza ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Yahyalı Halısı bizim bir markamız. Yahyalı Halısı bizim kültürel bir mirasımız. Bu mirasın unutulmaması için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu projeye gönüllü olarak katkı sağlayan Yahyalılı Hanım kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. El tezgâhlarında kadınlarımız tarafından dokunarak ortaya çıkan bu sanat eserlerinin değerini, başta Amerika olmak üzere birçok yabancı ülkede bizden çok daha iyi biliyorlar. Kursumuzun finansmanını sağlayan Türkiye İş Kurumuna huzurların teşekkür etmek istiyorum. Kursumuza katılacak 25 kursiyerimize günlük kişi başı 45 TL ödeme yapacaklar. İlçemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.



İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Akise konuşmasında; “İŞKUR olarak bir takım programlarla istihdama katkı sağlıyoruz. Özellikle bayanların istihdama katkıları için, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri için bu proje bir destek olur. Ben projeye katkı sağlayan kurumlarımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Her zaman böyle projelerde yer almayı diliyorum. Bayanlarımıza kursumuzda verecekleri emekleri için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Biz İŞKUR olarak her zaman sizlerin yayındayız.” diye konuştu.



