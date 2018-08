Yahyalı’da “Haydi Çocuklar Camiye” Kampanyası Tamamlandı

Yahyalı Belediyesi, Yahyalı İlçe Müftülüğü ve TÜGVA iş birliği ile 17 Temmuz - 18 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilçe merkez camilerinde düzenlenen kampanyaya 400 çocuk katılırken, 49 çocuk kampanya süresinde hiç bir namazı kaçırmayarak birinci oldu.



Kampanyada dereceye giren çocukların ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı, TÜGVA temsilcileri ve veliler katıldı.



İstiklal Marşı ve Kuran Tilavetinin ardından başlayan törende selamlama konuşması yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocukların yarışmaya katılmalarına teşvik eden, çocuklarına destek olan ailelere teşekkür ederek şunları söyledi. Başkan Esat Öztürk ”Belediyedeki teknik belediyeciliği; yolu, asfaltı, kaldırımı, kilitli parkeyi herkes yapabilir. Belki bu işi Avrupa’daki gayri Müslümler bizden daha iyi yapabilir. Ama belediyecilikte önem verdiğim, sosyal belediyecilik diye tabir ettiğimiz çocuklarımızın bu güzelliğine katkı sunmanın verdiği zevk ve gurur dünyanın başka hiçbir hizmetinde olamaz diye düşünüyorum. Allah’a hamd olsun bu ilçede her zaman hayra motor olduk, şerre de fren olduk. Her zaman da hayra motor, şerre de fren olmaya talibim.” dedi.



Konuşmasında yarışmaya destek verenlere teşekkür eden Başkan Esat Öztürk “ Huzurunuzda, bizlere her zaman destek olan Koyuncu Ailesine, kampanyamıza katılan 411 çocuğumuzun hepsine futbol topu hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik’e teşekkür ediyorum. Ayrıca kampanyamıza destek veren gönül insanlarına, diyanet personeline teşekkür ediyorum. İnşaallah kampanyamız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Çocuklarımıza namazı ve camiyi sevdirmeyi şiar edineceğiz. Camilerde çocuklarımız ve gençlerimiz mutlaka olmalı. Bu konuya duyarlı olan, hassasiyet gösteren eski meslektaşlarımı da tebrik ediyorum. ” diye konuştu.



Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’ de konuşmasında kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek “ Çocuklar, burada alacağınız ödüller bu dünyalık. Asıl sabah namazı dahil olmak üzere namazlarınızı camide cemaatle kılmanız sebebiyle bunun en büyük mükafatını inşallah Yüce Mevla cennette verecek. Bu sebeple buradaki ödüllendirin birer teşvik amaçlı olduğunu bilmek durumundayız.” dedi. Konuşmasında anne ve babalara seslenen İl Müftüsü Şahin Güven; “ Babalar, camiye tek başınıza gitmeyin. Çocuklarınızı da götürün. Eğer siz de gitmiyorsanız mutlaka gidin ve çocuklarınızı da mutlaka götürün. Anneler, bu toplumu siz yetiştiriyorsunuz. Bu toplumun erkeleri de sizin elinizden geçiyor. İlk eğitimcisi sizlersiniz. Çarşıya, pazara çıktığınız zaman mutlaka camiye gidin, namaz kılın. Eğer yanınızdaki çocuğunuzla birlikte ezan okununca camiye gidip namaz kılarsanız, ister kız ister erkek olsun, çocuğunuz büyüdüğü zaman camiye, cemaate aşık birisi olarak hayatını devam ettirir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde kampanyada birinci olan 49 çocuğu bisiklet ya da çeyrek altın, futbol topu ve forma verildi. Ayrıca kampanyaya katılan tüm çocuklara futbol topu hediye edildi.