Yahyalı’da her celp döneminde “Askere Uğurlama Gecesi” düzenlenecek

Askere uğurlama programına, Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, askere gidecek gençler ve aileleri katıldı.



İstiklal Marşı ve Kuran Tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçede ilk defa böyle bir program düzenlediğini, bundan sonra her celp döneminde bu tür aktiviteler düzenleyeceklerini belirterek, katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Esat Öztürk, “Bu gece, bir ilki burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Buradan ilçe kaymakamımıza ve askerlik şubesi başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Mehmetçiklerimizi, Peygamber Ocağı’na uğurlarken neşeli olmaları, mutlu olmaları gerekiyor. Öncede kendi imkânları nispetinde, kendi evlerinde eğleniyorlardı. Tabi bunun yanında konvoy da yapıyorlardı. Ama konvoylardaki korna sesleri, trafikte oluşan sıkıntılar neticesinde böyle bir geceyi düzenlemeyi uygun gördük. Allah izin verirse, bir yılda dört celp dönemi oluyor. Biz her celp döneminde, yaz olursa meydanımızda, kış olursa da Kadın ve Gençlik Merkezimizde bu tür programlar yapacağız. Bundan sonra askerlerimizin kınaları yakarak, kınalı kuzular olarak Asker Ocağına göndermek istiyoruz. Ben, Belediye Başkanı abileri olarak, askere gidecek gençlerimize buradan dua ediyorum; Allah, yollarını, bahtlarını açık etsin. En kısa zamanda yuvalarına dönsünler. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Askerlerimizin de alınlarından öpüyorum.”



Başkan Esat Öztürk’ün konuşmasının ardından Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı, askere gidecek gençler için dua etti. Programın devamında Askere gidecek gençlerin isimleri tek tek okunarak sahneye davet edildi. Türk Bayrağı’nı öperek sahneye çıkan gençlerin kınaları, Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve ilçe protokolü tarafından yakıldı.



Programın sonunda yerel sanatçı Mükremin Altun’un sahne almasıyla asker eğlencesi başladı. Kaymakam Gökay İçen, Başkan Esat Öztürk ve protokol üyelerinin askerlerle birlikte oynamaları ile asker uğurlama programı sona erdi.







Haber: Fatih Bar