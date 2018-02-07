Yahyalı’da “Kudüs gerçekleri” anlatıldı 

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Almanya’da yaşayan aktivist-yazar Tuğrul Selmanoğlu katıldı.

Programda açılış konuşması yapan TÜGVA Yahyalı Temsilcisi Bilal Gürbüz, Kudüs’ün Müslümanlar için çok büyük bir anlam ifade ettiğini, ümmetin olarak Kudüs’e gerekli önemi vermelerinin gerekli olduğunu söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise “ Öncelikle buradan Afrin Harekatı’nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum.” dedi.

Belediye olarak yol yapmak, kaldırım yapmak gibi çalışmaları göreve gelecek her belediye başkanının yapabileceği belirten Esat Öztürk, “ Önemli olan insanların gönül dünyasına yol yapmak. Bizim ilçe olarak maneviyatımız oldukça yüksek. Manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz Misyonumuz ve vizyonumuz oldukça iyi durumda. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ziyaret ettiğimiz dostlarımız, Yahyalı’nın güzelliğinden bahsediyorlar.” dedi. Konuşmasında bir hatırasını anlatan Başkan Öztürk “ TBMM’ de Başkan Vekilliği yapan bir büyüğümüz, ilçemize geldiği zaman bana şunu söyledi. “ Esat Başkanım, gönlümüz tüm ilçelerin Yahyalılaşmasını arzu ediyor.” Bu yabana atılacak bir söz değil. Bu hocalarımızın, kadınlarımızın ve erkeklerimizin güzelliği. Burası maneviyatın çok yüksek olduğu bir ilçe. Bunun kıymetini bilelim. Bunun da sürdürülebilir olması için bu tür güzelliklere imza atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Öztürk, 17 Şubat 2018 tarihinde Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kâbe İmamı Ebubekir Şatiri, 2010 yılı Kuranı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi Ali Tel, Hafız Muhsin Kara ve Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Esat Aydoğan’ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Kuran Ziyafeti ve Mehmetçik İçin Dua Gecesi” programına Yahyalı halkını davet etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü Aktivist-Yazar Tuğrul Selmanoğlu da Kudüs’ün Müslümanlar için neden önemli olduğunu, siyonistlerin Kudüs’ü neden çok istediklerini ve Ümmetin Kudüs’e karşı omuzlarına yüklenen sorumluluğunu anlattı.

Konferansında 40’ın üzerinde İslam Ülkesine gittiğini belirten Tuğrul Selmanoğlu, son olarak Kudüs’e gittiğini, Amerika’nın Kudüs’ü İsrail başkenti ilan ettiğinde de orada bulunduğunu ve Kudüs’te yaşanan zulme yakından şahit olduğunu belirterek “Keşke ilk olarak Kudüs’e gitseydim. Kudüs’ü anladığınız zaman İslam Coğrafyasının içinde bulunduğu durumu daha iyi kavrıyorsunuz. Kudüs’ü anladığınız zaman ülkemizinde içinde bulunduğu durumu daha iyi anlıyorsunuz. Bütün yaşanılan sıkıntıların ardında, üst akıl diye tabir edilen siyonizm bulunmaktadır. ” dedi.

Türkiye ile uğraşanın da siyonizm olduğunu belirten Selmanoğlu; “ Türkiye bu ümmetin ağabeyidir. Türkiye ümmete sahip çıkan yegane ülkedir. Çünkü; tarih bunu gösterir. Türkiye zayıf kaldığı sürece siyonizmin korkacağı bir şey yoktur. Kudüs’e girerken bizden Türk Bayrağı var mı diye sordular. Eğer Türk Bayrağı varsa sizi içeri almayacağız dediler. Her ülkenin bayrağına müsaade ediyorlar ama Türk Bayrağına müsaade etmiyorlar. Çünkü Türk Bayrağı o coğrafya da bir umudu temsil ediyor.“ ifadelerini kullandı.

Konferansa Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftüsü Dursun Sarı, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



İHA

