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Yahyalı’da Mehmetçik için dua edildi

Yahyalı’da belediye ve İlçe Müftülüğü tarafından "Mehmetçiğe Dua Gecesi" adlı altında etkinlik gerçekleştirildi.

Yahyalı’da Mehmetçik için dua edildi

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Müftüsü Dursun Sarı ve davetliler katıldı.
Dedeoğlu, programda yaptığı konuşmada, Afrin operasyonunun son terörist yok edilinceye kadar devam edeceğini söyledi.
"Bu savaş haç ile hilalin savaşıdır." diyen Dedeoğlu, Zeytin Dalı Harekatını herkesin desteklediğini söyledi.
Program İl Müftüsü Güven'in duasının ardından sona erdi.

AA
 

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Anahtar Kelimeler:
Şahin GüvenSami Dedeoğlu
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