Yahyalı’da yol çalışmaları hız kesmiyor

İlçenin en işlek ikinci caddesinde devam eden kaldırım ve asfaltlama çalışmalarını inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “İlçe merkezindeki yollarımızı en kısa sürede eski haline getireceğiz.” dedi.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Seydili Mahallesi 1. Cadde’ de devam eden yol çalışmalarını değerlendiren Başkan Esat Öztürk; “ Öncelikle bizlere gösterdikleri sabırdan dolayı halkımıza teşekkür ediyorum. Burası en yoğun trafiğe sahip olan ikinci caddemiz. Burada KASKİ tarafından su şebekesi yenileme çalışması, kanal düzenleme çalışması yapıldı. Ayrıca talebimiz üzerine KCETAŞ tarafından elektrik tellerinin yer altına alındı. Ben KCETAŞ Genel Müdürüne ve özellikle de desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten kurumlar arası dayanışmanın neticesinde bereket doğuyor.” dedi. Zaman zaman doğalgaz çalışmasının üç aşamadan oluştuğunu ifade ettiğini hatırlatan Başkan Öztürk; “ Doğalgaz çalışmasın birinci ve ikinci kısmı tamamlandı. Şimdi üçüncü kısım, yani dua alacağımız kısımdayız. İnsanlarımız kadirşinastır. Yapılan hizmetleri hiçbir zaman unutmazlar. Asfaltlama konusunda bizlere destek Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Şuan Seydili 1. Caddemizde devam eden çalışma da yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt yolumuza serilecek. Bu hafta içinde devam edecek çalışmalarda bin 500 ton asfalt daha yolumuza serilecek. Halkımız sabırlı olsun. Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Seydili Mahallesi Muhtarı Bilal Tüfekçi’ de yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese minnettar olduklarını belirtti.

