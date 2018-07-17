Yahyalı’da’15 Temmuz ruhu’ meydanlardaydı

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü münasebeti ile düzenlenen anma programına, Yahyalı halkı 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanına akın etti.



Programda ilçe halkına hitap eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Sizler 15 Temmuzda dünyaya millet olma dersi verdiniz. Türkiye’ de demokrasinin şeref ve izzetini korudunuz. 15 Temmuz Milli İrade Ve Demokrasi Zaferimizin ikinci yıldönümünü ülkemizin dört bir yanında milletçe, büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. 12 Eylül de bizim çocuklar başardı diyerek övünenlerin gayri meşru çocukları, 15 Temmuzda sizlere çarptı ve başaramadı. Direniş ve zaferinizin sene-i devriyesine hoş geldiniz. Türk Milletinin yeniden diriliş tarihi olan 15 Temmuz’ u anlamına ve ruhuna uygun etkinliklerle idrak etmek, şehitlerimize hatimler, Yasinler, Fatihalar göndermek ve anmak, gazilerimize vefa sunmak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, demokrasi ve milli birlik günümüzde bir olmak, iri olmak, diri olmak için buradayız. Bu kontrollü bir darbedir iftirasına inanmayarak direnen, 40 yıllık planı 20 saatte bitiren yüce Türk milletine dualar ediyoruz. Göklerde dalgalanan bayrağımızın al kırmızısını daha al, hilalini daha nazlı yapan ve o gece şehadet şerbetini içen 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hizmetkârı olmaktan gurur duyduğum asımın nesli Yahya gazinin torunları birlik ve beraberliğimize istiklal ve istikbalimize karşı girişilen hain saldırıya hep birlikte dur dedik. İmanımızdan ve vatan aşkımızdan aldığımız o muazzam ruhla hain emelleri hep beraber boşa çıkardık. Yıllardır din kisvesi altında ümmetin imanını, milletin imkânlarını sömürenlerin maskesini ve derviş elbiselerini beraber indirdik. O gece şanlı Türk ordusunun üniformasını giyerek kirleten hainleri Aziz milletimizin vergileri ile alınmış tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan tankları ve tüfekleri milletimize doğrultan kanı bozukları, kendi menfaati uğruna milletimizin varlığına birliğine ve ülkemizin geleceğine kasteden Fetö terör örgütünü hep beraber anasından doğduğuna pişman ettik. İnşallah bu millet bir daha 15 Temmuzlar yaşamamak için aklını, vicdanını ve iradesini sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmeyecektir. 15 Temmuzu asla unutmayacağız ve unutturmayacağız” diye konuştu.



Yahyalı Kaymakamı Gökay İçen içen ise, “Vatanımızı kurtarmak için canlarını feda eden başta Ömer Halis Demir olmak üzere 249 şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu güne kadar, 95 senede,ülkemizde iki büyük darbe meydana geldi. 1960 ihtilalinde merhum Adnan Menderes ve birçok siyasetçi idam edildi. 1980 askeri müdahalesinde birçok siyasetçiye yasak getirildi. Ülkemiz bir dönem askeri cunta tarafından yönetildi. O zamanda görüldü ki hiçbir zaman milli iradenin getirdiği başarıyı, etkiyi asla gösterdi. Hiçbir darbe 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişimi kadar alçak olmadı ve bu ülkeye zarar vermedi. Biz o gece bütün dünyaya, bir milleti yurduna nasıl sahip çıktığını gösterdik. Biz 15 Temmuz da FETÖ’nün PKK terör örgütünden daha sinsi ve tehlikeli olduğunu anladık” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından ilahi sanatçısı Seyfullah Çakmak tasavvuf musikisinden eserler seslendirdi. Ülke genelinde selaların okumasının ardında İlçe Müftüsü Dursun Sarı tarafından yapılan dua ile program sona erdi.

